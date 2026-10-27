CHP\'li Yıldız, beyin göçü yüzde 2,2\'ye çıkarken iktidarın politikalarını eleştirdi

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "AKP iktidarı yıllardır gençlere büyük hedeflerden söz ediyor. Ancak TÜİK'in açıkladığı rakamlar, yükseköğretim mezunlarının yurt dışına yöneliminin arttığını gösteriyor. Türkiye, yetiştirmek için yıllarca emek verdiği insan kaynağını kaybediyor" dedi.

Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranının yüzde 2,2'ye yükseldiğini belirten Yıldız, ekonomik sorunların, işsizlik kaygısının, liyakat tartışmalarının ve gelecek belirsizliğinin gençleri yurt dışına yönelttiğini ifade etti.

Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan gücüdür. Bugün Türkiye'de anne babalar yıllarca fedakarlık yaparak çocuklarını okutuyor, gençlerimiz gecesini gündüzüne katarak üniversite bitiriyor. Ancak mezun olduklarında karşılarına işsizlik, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve gelecek kaygısı çıkıyor. Bu ülkenin gençleri hayallerini valizlere sığdırıp başka ülkelere gitmek zorunda kalmamalıdır.

AKP iktidarı yıllardır gençlere büyük hedeflerden söz ediyor. Ancak TÜİK'in açıkladığı rakamlar, yükseköğretim mezunlarının yurt dışına yöneliminin arttığını gösteriyor. Türkiye, yetiştirmek için yıllarca emek verdiği insan kaynağını kaybediyor.

"ÜLKEMİZİN BU İNSAN KAYBINA SEYİRCİ KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

2025 yılında yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,2'ye yükseldi. Bilişim ve iletişim teknolojileri mezunlarında bu oran yüzde 7'ye, moleküler biyoloji ve genetik mezunlarında ise yüzde 13,1'e ulaştı. Vakıf üniversitelerinin tam burslu mezunlarında beyin göçü oranının yüzde 8,6 olması da üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir başka göstergedir.

Bu gençler Türkiye'nin bilim insanları, mühendisleri, araştırmacıları ve teknoloji üreticileri olacak. Ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak, yeni buluşlara imza atacak, dünyayla rekabet edecekler. Ancak bugün yetişmiş insanlarımızın önemli bir bölümü mesleki gelişim ve gelecek arayışını başka ülkelerde sürdürüyor. Türkiye üniversitelerinde yetişen gençlerin bilgi ve birikiminden başka ülkeler yararlanırken, ülkemizin bu insan kaybına seyirci kalması kabul edilemez."

"İKTİDAR, EKONOMİ POLİTİKALARININ SONUÇLARINI SORGULAMALIDIR"

Beyin göçünün yalnızca ücret farklılıklarıyla açıklanamayacağını belirten Yıldız, gençlerin liyakat, özgürlük, hukuk güvenliği ve bilimsel çalışma imkanlarına ilişkin beklentileri bulunduğunu ifade etti. Yıldız, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz yalnızca daha yüksek maaş istemiyor. Emeklerinin karşılığını almak, hak ettikleri görevlere gelebilmek, özgürce düşünebilmek ve yarınlarından emin olmak istiyor.

AKP iktidarına soruyorum: Türkiye neden yetiştirdiği mühendisleri, doktorları, yazılımcıları ve bilim insanlarını elinde tutamıyor? Gençlerimiz neden kendi ülkelerinde gelecek kurmak yerine başka ülkelerde yaşamayı tercih ediyor?

Üniversite diplomalarının gençlerimize güvenli bir gelecek sağlayamadığı, liyakat ve fırsat eşitliği konusundaki kaygıların büyüdüğü bir ortamda beyin göçünün artması şaşırtıcı değildir.

İktidar, gençlerin yurt dışına gitmesini yalnızca bireysel bir tercih olarak görmemeli; kendi ekonomi, eğitim ve istihdam politikalarının sonuçlarını da sorgulamalıdır."

"ÜLKENİN GELECEĞİ GENÇLERİN BAVULLARINDA TAŞINMAMALIDIR"

Beyin göçünün önlenmesi için ekonomik güvence, bilimsel özgürlük, liyakat ve nitelikli istihdam politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldız, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin gençleri dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görebilecek, en ileri teknoloji merkezlerinde çalışabilecek yeteneğe sahiptir. Mesele onların başarısı değil, Türkiye'nin bu başarıya kendi topraklarında ne kadar imkan sunduğudur. Gençlerimizi yetiştiriyoruz ama onlara hak ettikleri çalışma koşullarını ve gelecek güvencesini sağlayamıyoruz. Bunun bedelini yalnızca bugün değil, önümüzdeki yıllarda da bilimde, teknolojide ve ekonomide ödeyebiliriz. Türkiye'nin ihtiyacı gençlerin gitmesini eleştirmek değil, kalmak istemelerini sağlayacak koşulları oluşturmaktır.

Bir ülkenin geleceği, gençlerinin bavullarında taşınmamalıdır. Biz gençlerimizin kendi ülkelerinde özgürce yaşayabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği, bilimin ve liyakatin esas alındığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin yetişmiş insanlarını kaybetmeye değil, onların bilgi ve emeğiyle geleceğini inşa etmeye ihtiyacı var."