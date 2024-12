CHP\'li Zeybek: \'Halkın kararı kayıtsız şartsız millettir\'

Güncel

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt'ta devam eden "Demokrasi Nöbeti"nde konuştu. Zeybek, "Esenyurt'ta yaşayan her 100 kişiden 81'i Ahmet Özer'in bir an önce gelip görevine başlamasını istiyor. Böyle bir anket, bu yükseklikteki bir anket biz siyasilerin çok alışık olmadığı büyüklükteki bir halk kararıdır. Kayyımlara karşı sadece Esenyurt'ta değil; Mardin'de, Batman'da, Ovacık'ta, Bahçesaray'da… Nerede olursa olsun tek bir şeyi bağırıyoruz. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Milletin vermediği yetkiyi hiç kimse kullanamaz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyım atanması üzerine CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti devam ediyor. "Kayyım Darbedir" pankartının açıldığı nöbete CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın yanı sıra, CHP Edirne İl Başkanlığı, CHP Bornova İlçe Başkanlığı destek verdi, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Adalar belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Silivri belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu katıldı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki bugünkü nöbette konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, şunları söyledi:

"Esenyurt'ta yaşayan 1 milyondan fazla Türk vatandaşı, 400 binden fazla başka ülkenin yurttaşlarına ayrım yapmadan hizmet etmiş Prof. Dr. Ahmet Özer, cezaevinde son derece onurlu bir mücadeleyi sürdürüyor. Onun mücadelesini Esenyurt Meydanı'ndan selam duruyoruz. Esenyurt halkına sorduk. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanması ile ilgili binlerce kişiye sorduk, anket yaptık. Bizi duysun iktidar, bu kararın arkasındaki karanlık odaklar duysun. Esenyurt'ta yaşayan her 100 kişiden 81'i Ahmet Özer'in bir an önce gelip görevine başlamasını istiyor. Böyle bir anket, bu yükseklikteki bir anket biz siyasilerin çok alışık olmadığı büyüklükteki bir halk kararıdır. Kayyımlara karşı sadece Esenyurt'ta değil; Mardin'de, Batman'da, Ovacık'ta, Bahçesaray'da… Nerede olursa olsun tek bir şeyi bağırıyoruz. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Milletin vermediği yetkiyi hiç kimse kullanamaz."