Buca Belediyesi'ndeki Operasyon… Gökan Zeybek: Asıl Sorunları, Halkın Değişim Talebidir

01.06.2026 11:05  Güncelleme: 12:04
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonu eleştirerek, asıl sorunun halkın değişim talebi olduğunu ve algı operasyonlarının bu kararı engelleyemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Buca Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin, "Asıl sorunları, halkın değişim talebidir. Yoksulluğa mahkum edilenler, geleceği elinden alınan gençlerimiz, geçim derdi altında ezilen emeklilerimiz ve adalet arayan milyonlar kararını vermiştir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ve gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu operasyona ilişkin açıklama yaptı. Zeybek, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye, yeni haftaya yine bir operasyonla başladı. Halkın iradesinin tecelli ettiği her alan iktidarı rahatsız ediyor. Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanımız Erhan Kılıç ve beraberinde 62 kişi gözaltına alındı. Asıl sorunları, halkın değişim talebidir. Yoksulluğa mahkum edilenler, geleceği elinden alınan gençlerimiz, geçim derdi altında ezilen emeklilerimiz ve adalet arayan milyonlar kararını vermiştir. Algı operasyonları bu kararın önünü kesemeyecektir. Bilinmelidir ki; tarihin hiçbir döneminde milletin kararını bastırmaya çalışanlar kazanamamıştır. Bugün de kazanamayacaktır."

Kaynak: ANKA

