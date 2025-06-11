CHP'li Zeybek: Türkiye bir sivil darbe sürecinden geçiyor - Son Dakika
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CHP'li Zeybek: Türkiye bir sivil darbe sürecinden geçiyor

11.06.2025 15:41  Güncelleme: 16:53
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirdi ve Türkiye'de bir sivil darbe sürecinin yaşandığını ifade etti. Zeybek, haksız yere görevden alınan belediye başkanlarının ardından Türkiye’nin genel durumuna dair eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazanmasına ilişkin, " Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde haksız iddiaya sahip olan kişi Bahçelievler Belediyesi'nden daha 10'uncu ayda 850 milyon liralık ihale aldı. Peki Bahçelievler Belediyesi'ne bir soruşturma açıldı mı? Hayır. Çünkü orada meclis çoğunluğu CHP'de. Orada bir soruşturma açılır, belediye başkanı görevden el çektirilirse, orada başka sonuçlar çıkar diye. Sayın İstanbul İl Başkanımız ile MHP ve AK Parti'nin il başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdik. Etik olanın millet iradesine saygılı olmak açısından Gaziosmanpaşa halkının iradesine göre bu seçimlerde aday çıkarmamaları gerektiğini ifade ettik. Ama Türkiye, bir sivil darbe sürecinin içinden geçiyor. Bunun ayaklarını unutmamak gerekir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan belediye Başkan vekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazanmasının ardından Halk TV'ye konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce Yalova'da ne gördüysek, Bilecik'te ne gördüysek, belediye başkanlarının haksız bir biçimde gözaltına alınıp tutuklandığı, sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı tüm belediye yaptığı gibi, aslında AK Parti milletin kendisine vermediği yerel yönetimlerde belediye yönetme hakkını bu yöntemi kullanarak uygulamaya çalışıyor.

"Artık Türkiye'de millet, AK Parti'yi bir daha iktidara getirmemek üzere yemin etmiş durumda"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi, 31 Mart seçimlerinde hatırlayınız; Türkiye'de, İstanbul'da en çok tartışılan ve konuşulan ilçeydi. Çünkü itiraz edilmişti. Oylar tüm sandıklarda tekrar sayılmıştı. 950 oy vardı, 850 oy farkla Hakan Bahçetepe kazandı. Ama belediye meclisinde çoğunluk AK Parti-MHP grubundaydı. Yani biz hep şunu söyledik arkadaşlarımıza; azınlıkta olduğumuz belediye meclisinde, çoğunluk olmadığımız yerlerde AK Parti'nin geçmişte yaptığı gibi bunu yapabileceğini söyledik. Bu gelecekte de devam edecek. Çünkü artık Türkiye'de millet, AK Parti'yi bir daha iktidara getirmemek üzere yemin etmiş durumda. Her yerde biz bunu görüyoruz.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde haksız iddiaya sahip olan kişi, Bahçelievler Belediyesi'nden daha 10'uncu ayda 850 milyon liralık ihale aldı. Peki Bahçelievler Belediyesi'ne bir soruşturma açıldı mı? Hayır. Niye açılmadı? Çünkü orada meclis çoğunluğu CHP'de. Orada bir soruşturma açılır, belediye başkanı görevden el çektirilirse, orada başka sonuçlar çıkar diye.

"3 ay önce 'suç örgütü lideri' diye tutuklanan biri, şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin en makbul kişisi ilan edildi"

Sayın İstanbul İl Başkanımız ile MHP ve AK Parti'nin il başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdik. Etik olanın millet iradesine saygılı olmak açısından Gaziosmanpaşa halkının iradesine göre bu seçimlerde aday çıkarmamaları gerektiğini ifade ettik. Ama Türkiye, bir sivil darbe sürecinin içinden geçiyor. Bunun ayaklarını unutmamak gerekir. İş adamlarına yapılan operasyonlar, TÜSİAD Başkanı'nın gözaltına alınması, gazetecilerin gözaltına alınıp tutuklanması, gözaltına alınanların tutuklanmasalar bile 2, 3, 4 gün boyunca nezarette bekletilmeleri, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar, yandaş tetikçi kanallarda hangi belediyeye operasyon yapılacağı biçimde bir korku ikliminin ülkeye egemen olması ve şimdi buna bir de Türkiye'nin sözü ve sesi Halk TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile ilgili üçkağıtçı, düzenbazın iftiraları üzerinden soruşturma yapılması... Daha üç ay önce 'suç örgütü lideri' diye gözaltına alınıp tutuklanan bir kişi, şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin en makbul kişisi ilan edildi."

Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Gaziosmanpaşa, Gökan Zeybek, Belediye, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Zeybek: Türkiye bir sivil darbe sürecinden geçiyor - Son Dakika

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