CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

28.03.2026 15:27
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alındığı görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, "Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. O konuda sorumluluğumuz ne gerektiriyorsa yapacağız. Ben halkımdan özür diliyorum böyle görüntülere kapı açtığımız için. Ben utandım bu görüntülerin servis edilmesinde" ifadelerine yer verdi.

CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 100’üncüsü Çanakkale’de yapıldı. İmamoğlu’nun mektubunun okunduğu mitingde Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu. 

"AİLESİNE VE PARTİSİNE KARŞI SORUMLUDUR"

Yalım'ın o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumlu olduğunu ifade eden Özel "Dün erken saatlerde Uşak Belediyesi’ne operasyon yapıldı. 2 tarafı var konunun. AVM’de kusur vardı bakacaklar neyse çıkacak. Kendi cebine bir şey almamış bununla mücadele edeceğiz. Bu sırada bazı görüntüler ortaya çıktı. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. O konuda sorumluluğumuz ne gerektiriyorsa yapacağız. Partiniz iktidarda kalsın diye devletin kahraman Türk polisinden, polisin kamerasından paparazzi çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun böyle mi tutunacaksınız iktidara? FETÖ'cüler yapmadı mı bunu, böyle mi kalacaksın iktidarda?" şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖZÜR DİLEDİ 

Sözlerinin devamında görüntülerden dolayı özür dileyen Özel, "Ben halkımdan özür diliyorum böyle görüntülere kapı açtığımız için. Ben utandım bu görüntülerin servis edilmesinde. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim" ifadelerine yer verdi. 

"İRAN SAVAŞINDAN ÖNCE UYARDIK"

Bölgemizde 1 aya yakın zamandır devam eden savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, "İran savaşından önce uyardık ve hemen Hürmüz Boğazı demiştik. Türkiye'nin alanındaki en iyi 11 ekonomi ismi çok önemli bir çalışma yapıp uyardı ve mazotun fiyatının 100 TL'ye çıkabileceğini, enflasyon şokunun yaşanabileceğini söylediler. O zammı yapacaklardı, son gece zamdan vazgeçtiler ve önerimizi dinleyim Eşel Mobil sistemi uyguladılar. Ham petrole gelen zammın 4'te 3'ü karşılandı. Ama ÖTV kısmı tükendi. Yüzde 20'lik bir KDV var ve hükümete öneriyorum. Akaryakıtta KDV'yi yüzde 1'e indirin ve millet bir nefes alsın, millet zor durumda savaş bitene kadar bu oranın uygulanmasını ve iğneden ipliğe her şeye zam gelmemesini önleyin diyoruz" dedi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Diyarbekri Diyarbekri:
    sizi gidi laikler sizi 17 17 Yanıtla
  • Cleanlife4u Cleanlife4u:
    Ya kardeşim kaçıncı kez hata yapıyon konuşmadan önce bir düşün kendini rezil ediyon bu adamın çoluk çocuğu var karısı var onlara karşı çok ayıp ettin bir daha böyle hatalar yapma dostum 13 2 Yanıtla
  • Efem0909 Efem0909:
    Baskı yapılmıştır baskıyla otel odasına götürülmüştür neden özür diledi 5 2 Yanıtla
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bide sizin ikdidarda olduğunuzu düşünsene 0 0 Yanıtla
  • 340856 340856:
    utanmasa beni niye çağırmadı otele diye adama gönül koyucak. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
A Milli Takım’da sürpriz gelişme: Kadroda değişiklik yapıldı A Milli Takım'da sürpriz gelişme: Kadroda değişiklik yapıldı
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest 10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:48
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
