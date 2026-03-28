CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP’nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 100’üncüsü Çanakkale’de yapıldı. İmamoğlu’nun mektubunun okunduğu mitingde Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu.

"AİLESİNE VE PARTİSİNE KARŞI SORUMLUDUR"

Yalım'ın o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumlu olduğunu ifade eden Özel "Dün erken saatlerde Uşak Belediyesi’ne operasyon yapıldı. 2 tarafı var konunun. AVM’de kusur vardı bakacaklar neyse çıkacak. Kendi cebine bir şey almamış bununla mücadele edeceğiz. Bu sırada bazı görüntüler ortaya çıktı. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine ve partisine karşı sorumludur. O konuda sorumluluğumuz ne gerektiriyorsa yapacağız. Partiniz iktidarda kalsın diye devletin kahraman Türk polisinden, polisin kamerasından paparazzi çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun böyle mi tutunacaksınız iktidara? FETÖ'cüler yapmadı mı bunu, böyle mi kalacaksın iktidarda?" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Sözlerinin devamında görüntülerden dolayı özür dileyen Özel, "Ben halkımdan özür diliyorum böyle görüntülere kapı açtığımız için. Ben utandım bu görüntülerin servis edilmesinde. Buna alan açıldığı için büyük sıkıntı içindeyim" ifadelerine yer verdi.

"İRAN SAVAŞINDAN ÖNCE UYARDIK"

Bölgemizde 1 aya yakın zamandır devam eden savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, "İran savaşından önce uyardık ve hemen Hürmüz Boğazı demiştik. Türkiye'nin alanındaki en iyi 11 ekonomi ismi çok önemli bir çalışma yapıp uyardı ve mazotun fiyatının 100 TL'ye çıkabileceğini, enflasyon şokunun yaşanabileceğini söylediler. O zammı yapacaklardı, son gece zamdan vazgeçtiler ve önerimizi dinleyim Eşel Mobil sistemi uyguladılar. Ham petrole gelen zammın 4'te 3'ü karşılandı. Ama ÖTV kısmı tükendi. Yüzde 20'lik bir KDV var ve hükümete öneriyorum. Akaryakıtta KDV'yi yüzde 1'e indirin ve millet bir nefes alsın, millet zor durumda savaş bitene kadar bu oranın uygulanmasını ve iğneden ipliğe her şeye zam gelmemesini önleyin diyoruz" dedi.