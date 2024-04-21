(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 18 Nisan'da Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nca düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gerçekleştirdiği söyleşi sırasında genç keman sanatçısı Dora'nın yaptığı davet üzerine Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası konserini izledi. Özel, Dora'ya, 23 Nisan'da koltuğunu bırakma sözü de verdi.
"Beni kırmadığınız için ve geldiğiniz için teşekkürler" diyen Dora, CHP Genel Başkanı Özel'e "23 Nisan'da biz Atatürk gençleriyiz, her zaman gençlere örnek olacağız. Bu seferlik ben sizin koltuğunuza geçebilir miyim?" diye sordu. Özel ise, "Meclis'tekini mi Genel Merkez'dekini mi istiyorsun? Meclis'teki daha kıymetli. Sen 23 Nisan'da Meclis'e gel, baban getirsin. Çocuklar için özel oturum da oluyor bazen. Olursa ona da katılırsın. Sonra yukarda devir-teslim yaparız. Koltuğa oturursun" diyerek, Dora'nın isteğini geri çevirmedi.
Özgür Özel, konseri sonuna kadar takip etti.
Son Dakika › Güncel › CHP Lideri Özgür Özel, Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası Konserini İzledi - Son Dakika
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, spor, sağlıklı yaşam, çevre ve kanser konularında farkındalık çalışmaları yapıyor. Proje sayesinde Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa'ya 500'den fazla genç göndermiş ve 400'den fazla genç getirmiştir.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşması sonrasında çıktığı maçlarda yükseliş gösterdi. Biçer'in mentör dokunuşlarıyla takımın performansı artarken, son 3 maçta 7 puan toplandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Biçer'in katkısının önemli olduğunu belirtirken, takımın hedefinin ligi 3. sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?