CHP Lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in Vefatını Üzüntüyle Karşıladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi." dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde açıklama yapan Özel, Zeyrek'in vefat haberinin annesi Gülten Zeyrek'e söylenemediğini, doktor kontrolünde söyleneceğini büyük ihtimalle kalp krizi riski bulunan anneye anjiyo yapılacağını ifade etti.

Zeyrek'in dünyada tanıdığı en iyi, çalışkan ve dürüst insan olduğunu vurgulayan Özel, "Manisa'nın partili, partisiz bütün Manisa'nın bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim. Kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı bir siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden, siyasetçilerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki. Ferdi'nin hayalleri, Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz." dedi.

Özel, Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir'in evine döndüğünü söyledi.

Vatandaşlardan hastanenin girişinin boşaltılmasını isteyen Özel, şunları kaydetti:

"Emin olun Ferdi yukarıdaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti. 'Abi bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler' diyecekti. Ailenin ricası benim ricam hastaneyi boşaltmanız. Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın 11.00'de Büyükşehir'in önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye Camisi'nde öğle namazı kılınacak. Ferdi Başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak Valiliğin arkasında kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği, benim de çok sevdiğim dedelerimizin ve onun babasının aynı safta yattığı Manisa Tarzanı'nın olduğu birinci mezarlıkta en yakın mezarlıkta Başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki eski nikah salonu, şimdi Fatih Sergi Salonu yaptığı Ferdi Başkan'ın orada taziyeleri kabul edeceğiz. Sizler geldikçe 3 gün boyunca hepimiz orada olacağız."

Özel, vatandaşların kendilerini hastanede hiç yalnız bırakmadığını, doktorların ve üniversitenin tedavi süreci boyuncu elden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Konuşması sırasında duygulu anlar yaşayan Özel, zaman zaman konuşmakta zorlandı.

Ferdi Zeyrek için helallik isterken içini çekerek konuşmasını sürdüren Özel, "Bizler Ferdi Başkan'dan razıyız. Bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hep yanımızda oldu. Hiç ayrı olmadı. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Ferdi Başkanımızdan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yarın helalleşeceğiz. Ama yarın olmadan, ben bu akşamdan helalleşeyim diyorsanız hakkınızı helal edin. Allah sizden razı olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Evlerinize gidin. Yakınlarınıza sıkı sıkı sarılın. Çocuklarınıza sıkı sıkı sarılın. Yarın görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasının ardından hastane önündeki kalabalık dağıldı.