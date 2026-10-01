CHP, Mersin\'de başkanların gözaltına alınması üzerine TBMM resepsiyonuna katılmayacak

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Erdan Kılıç, Mersin'de belediye başkanlarının gözaltına alınması nedeniyle TBMM'nin açılış resepsiyonuna katılmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kılıç, "Kaçma şüphesi bulunmayan belediye başkanlarının bu şekilde hukuksuz bir yöntemle ve siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürülerek gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bu akşamki resepsiyona katılma kararımızdan vazgeçtik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Erdan Kılıç, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona partisinin katılmama kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, kararın gerekçesinin bu sabah Mersin'de başlatılan operasyon kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alınması olduğunu belirtti. Kılıç, katılmama kararına ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız hem Genel Kurul'u izleyecekti hem de devamında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak resepsiyona katılacaktık. Fakat bu sabah yine hukuksuz bir güne uyandık. Mersin'de bir operasyon gerçekleştirildi; Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanı gözaltına alındı. İktidara ve muhalefete farklı işleyen bu hukuk uygulaması maalesef devam ediyor.

Daha önce Vahap Başkanımızı Sayın Savcı davet etmişti. Kendisi davete icabet etti, gitti, ifadesini verdi ve ayrıldı. Yani çağrıldığında gelen, her şeyi anlatan ve kaçma şüphesi bulunmayan belediye başkanlarının bu şekilde hukuksuz bir yöntemle ve siyasi bir hesaplaşmaya dönüştürülerek gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bu akşamki resepsiyona katılma kararımızdan vazgeçtik. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu Meclis çalışmalarına katılacak fakat resepsiyona katılmayacaktır."

"AYAĞA KALKMADAN ÇALIŞMALARI TAKİP EDECEĞİZ"

Kılıç, "Genel Kurul'da nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Genel Kurul'a katılacağız. Oradaki tavrımız daha önce de olduğu gibi; tabii ki ayağa kalkmadan çalışmaları takip edeceğiz" dedi.

"İVEDİLİKLE BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR"

Kılıç, fon krizi tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi ve Meclis'te bu konuda nasıl bir çalışma yürütüleceğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu sabahki Mersin operasyonunu; fon krizinin ve borsada yaşananların konuşulmaması, mağdurların haklarını aramaması ve gündemin değiştirilmesi adına yapılan bir hamle olarak görüyoruz.

Biz sürecin başından beri takipçisiyiz. Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Ekonomi Masamız ilk günden itibaren toplandı ve süreci yakından izliyor. Grup Başkanımız ve Grup Başkanvekili arkadaşlarımızın imzasıyla bir araştırma önergesi verdik. İvedilikle bir araştırma komisyonu kurulmalıdır; hatta bu komisyon tüm partilerin ortak teklifiyle oluşturulmalıdır. Çünkü bu işin nereye ve kime uzandığı henüz belli değildir. İktidar cenahı ısrarla 'Ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz' diyorsa, buyursunlar, Meclis de vatandaş da ucunun kime dokunduğunu görsün."

"MECLİS BU KOMİSYONU KURMAZSA BİZ KENDİ BÜNYEMİZDE KURACAĞIZ"

Herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanması kabul edilemez; bu durum evrensel hukuk değerlerine ve demokrasiye aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni hem içeride zayıflatmakta hem de ekonomik ve mali açıdan uluslararası alandaki itibarını zedelemektedir. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an önce bu konuya el koymalı ve araştırma komisyonunu kurmalıdır. Eğer Meclis bu komisyonu kurmazsa, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kendi bünyemizde kuracak ve vatandaşımızın hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız."