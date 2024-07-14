CHP Mersin İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda Başkan Özyiğit'ten umut dolu sözler

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(MERSİN) - CHP Mersin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "31 Mart seçimleri Türkiye için umudun bitmediğini gösterdi. Gelecek için, iktidar için umut oldu."

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Mersin İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Başkan Özyiğit, Özgür Özel'in önderliğinde CHP'nin 47 yıl aradan sonra seçimlerde birinci parti olduğunu belirterek, elde edilen başarı dolayısıyla partilileri tebrik etti. Özyiğit, şunları söyledi:

"Mersin'de büyük bir başarı elde ettik, Büyükşehir Belediye'mizi büyük bir oy oranıyla kazandık. 3 ilçe belediyemizi 7'ye çıkardık. ve sizler böyle bir başarının altına imza attınız. Yenişehir'de de önemli bir başarıya imza attık. 31 Mart seçimleri Türkiye için umudun bitmediğini gösterdi. Gelecek için, iktidar için umut oldu. İlk geldiğimiz 9 muhalif meclis üyesi vardı. Bu sayı 4'e indi. Bu dönem Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne giden 8 meclis üyemizin 8'i de Cumhuriyet Halk Partili. 2019'da en yakın partiye büyük fark atmıştık ama bu dönem bu farkı neredeyse 4'e katladık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Yenişehir'de ve Mersin'de yoluna rakipsiz devam edecek. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi bu, halkımızın bize verdiği bir kredi. Krediyi doğru kullanırsak, halkımız bize yeni sorumluluklar verir. Biz bu sorumluluğa hazır olmak adına, bulunduğumuz alanlarda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak zorundayız."