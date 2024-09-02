CHP'li Ağbaba: Büyüme Verileri Yalnızca Yandaşları Sevindiriyor - Son Dakika
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CHP'li Ağbaba: Büyüme Verileri Yalnızca Yandaşları Sevindiriyor

CHP\'li Ağbaba: Büyüme Verileri Yalnızca Yandaşları Sevindiriyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini eleştirerek, büyümekten sadece yandaşların yararlandığını, işsizlik ve yoksulluğun arttığını belirtti. Ağbaba, imalat ve sanayi sektörlerinde küçülme yaşandığını vurgulayarak, çiftçi, emekli, sanayici ve yoksul kesimin bu büyümeden faydalanmadığını ifade etti.

02.09.2024 15:48
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(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu yılın ikinci çeyreği için açıklanan büyüme verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Büyümeye AKP ve Mehmet Şimşek'in freni geldi. İşsizlik ve yoksulluk artmaya devam ediyor. Bu büyümeden çiftçi, emekli, sanayici ve yoksullar faydalanmıyor. Bu büyümeden yandaşlar faydalanıyor" dedi.

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,5 büyüdü. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba büyüme verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mehmet Şimşek, ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü söylüyor ancak ekonominin bel kemiği olan imalat ve sanayi sektöründe yüzde 3 küçülme, enerji ve madencilik sektöründe yüzde 2 küçülmeyi görmezden geliyor. Sanayi ve madencilikteki küçülmenin anlamı; şu işsizler ordusuna yeni işsizler katılacak. Yani işsizlik olağanüstü artmaya devam edecek. Büyümeye AKP ve Mehmet Şimşek'in freni geldi. Sanayide, maden sektöründe acı fren var. Ama işsizlik de yoksulluk da fren tutmuyor. İşsizlik ve yoksulluk hızla artmaya devam ediyor. Maalesef geçmiş yıllarda uygulanan politikaların neticesini Türkiye yaşamaya görmeye devam ediyor.

Bu büyümeden sokağa dökülen çiftçi faydalanmıyor. Kayısı faydalanmıyor, fındıkçı, tütüncü faydalanmıyor. 12 bin 500 lira maaş alan emekli faydalanmıyor ve yokluğu, yoksulluğu çekmeye devam ediyor. Bu büyümeden kimler faydalanıyor? Kur Korumalı Mevduatta parası olanlar faydalanıyor. Dolar bazında geçiş garantisi olanlar yandaşlar faydalanıyor. Bu büyümeden AKP'li müteahhitler faydalanıyor. Ama bu büyümeden, sanayici faydalanmıyor, enerji imalatı yapanlar faydalanmıyor, yoksullar faydalanmıyor asgari ücretli faydalanmıyor, emekli hiç faydalanmıyor.

"Freni boşalmış işsizlik ordusu var"

Bunlar yokluğa, yoksulluğa devam ediyorlar. Bunlar, emekli, işçi, çalışan, memur yokluğu yoksulluğu iliklerine kadar hissetmeye devam ediyor. Bir acı fren var büyümede bir de freni tutmayan, freni boşalmış işsizlik ordusu var, yoksulluk ordusu var. İşsizlikte fren boşalmış, DİSK-AR'ın verilerine göre, 11 milyon 800 bin geniş tanımlı işsiz var. Bir başka acı şey daha var ki AKP döneminde lügatımıza girdi, eskiden ev kadınları vardı, şimdi ev gençleri var. 6 milyon 400 bin ne eğitimden ne de istihdamdan faydalanabilen ev genci var. Bunlar da evlerinde oturmaya devam ediyor. Büyümeden pay almadıkları gibi yoksulluktan, işsizlikten nasiplerini fazlasıyla alıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ağbaba: Büyüme Verileri Yalnızca Yandaşları Sevindiriyor - Son Dakika

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