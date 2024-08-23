CHP Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali\'ndeki işçi çıkarmalarını sordu

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(ANKARA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden sık sık işçi çıkarılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sık sık santralden işçi çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Bu karar, hangi ekonomik veya işletmesel gerekçelere dayanmaktadır? Özelleştirme sürecinde Çelikler Holding'in çalışan işçilere verdiği işten çıkarılmayacakları yönündeki sözler neden tutulmamıştır" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işçi çıkarmalarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Öztunç, şunları kaydetti:

"Çelikler Holding, Afşin Elbistan Termik Santrali'nden sık sık işçi çıkarılmaktadır. Bu işten çıkarmalar yöre halkı üzerinde işletmeye karşı olumsuz bir tepki yaratmakta ve bölgedeki ekonomik durumu ve istihdamı olumsuz etkilemektedir. Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri olan bu santralden hangi gerekçeyle bu insanlar işten çıkarılmıştır. Depremi yaşamış bu insanların işlerinden edilmesi hiç vicdani değildir. Hem buradaki hava kirliliğine sebep olacaksın hem de bu insanları işsiz bırakacaksın."

Öztunç, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Sık sık santralden işçi çıkarılmasının gerekçeleri nelerdir? Bu karar, hangi ekonomik veya işletmesel gerekçelere dayanmaktadır? Özelleştirme sürecinde Çelikler Holdingin çalışan işçilere verdiği işten çıkarılmayacakları yönündeki sözler neden tutulmamıştır?

Afşin Elbistan Termik Santrali'nde son bir yıl içinde kaç işçi işten çıkarılmıştır? İşten çıkarma süreci ile ilgili olarak işçi sendikaları veya diğer ilgili temsilcilerle herhangi bir görüşme veya müzakere yapılmış mıdır?

İşten çıkarmalar, hangi yasal mevzuata dayanarak gerçekleştirilmiştir?

Bu işten çıkarmaların, Afşin-Elbistan bölgesindeki ekonomik ve sosyal durum üzerindeki etkilerinin ne olacağı hesaplanmış mıdır? Bölgedeki istihdamın artırılması için herhangi bir tedbir düşünülmüş müdür?

Afşin Elbistan Termik Santrali'ndeki işten çıkarma sürecinin iş güvenliği ve işçi sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu işten çıkarmalarla ilgili olarak herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? İşten çıkarılan işçilerin yeniden istihdam edilmesi veya alternatif iş imkanlarının sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından herhangi bir çalışma veya destek programı yürütülecek midir?"