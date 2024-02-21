CHP Milletvekili Aşkın Genç, kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Yurttaşlarımızın kredi kartı borçları 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 247 milyar liraya ulaştı. Hayat pahalılığı arttıkça gelir-geçim dengesi bozulan, ay sonunu borçla getiren dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı ülkemizde vatandaşlarımızın böylesine bir kredi kartı borcu altında ezilmesine göz yumulması kabul edilemez" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kredi kartı borçlarındaki artışa dikkat çekti. Genç, şunları söyledi:

" Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politika uygulamasına rağmen vatandaşlarımızın birincil ödeme aracı haline gelen kredi kartı kullanımı vahim bir duruma gelmiştir. BDDK'nin verilerine göre, yurttaşlarımızın kredi kartı borçları 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 247 milyar liraya ulaştı. Hayat pahalılığı arttıkça gelir-geçim dengesi bozulan, ay sonunu borçla getiren dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı ülkemizde vatandaşlarımızın böylesine bir kredi kartı borcu altında ezilmesine göz yumulması kabul edilemez. Yetkililere önerimiz, enflasyonu düşürme stratejisini parası olanın daha fazla kar elde ettiği faiz artırım politikalarında değil kalıcı yatırım uygulamalarında aramaları."