CHP Milletvekili Aşkın Genç, kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aşkın Genç, kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı konuşmada, ülkedeki kredi kartı borçlarının 1 trilyon 247 milyar liraya ulaştığını ve dar gelirli vatandaşların bu borç altında ezildiğini belirtti. Genç, yetkililere enflasyonu düşürme stratejisini faiz artırım politikaları yerine kalıcı yatırımlarda aramaları önerisinde bulundu.

21.02.2024 11:04  Güncelleme: 11:06
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Yurttaşlarımızın kredi kartı borçları 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 247 milyar liraya ulaştı. Hayat pahalılığı arttıkça gelir-geçim dengesi bozulan, ay sonunu borçla getiren dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı ülkemizde vatandaşlarımızın böylesine bir kredi kartı borcu altında ezilmesine göz yumulması kabul edilemez" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kredi kartı borçlarındaki artışa dikkat çekti. Genç, şunları söyledi:

" Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için sıkı para politika uygulamasına rağmen vatandaşlarımızın birincil ödeme aracı haline gelen kredi kartı kullanımı vahim bir duruma gelmiştir. BDDK'nin verilerine göre, yurttaşlarımızın kredi kartı borçları 2 Şubat itibarıyla 1 trilyon 247 milyar liraya ulaştı. Hayat pahalılığı arttıkça gelir-geçim dengesi bozulan, ay sonunu borçla getiren dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın kredi kartı kullanımı giderek artıyor. Çalışan nüfusun neredeyse yarısının asgari ücretle çalıştığı ülkemizde vatandaşlarımızın böylesine bir kredi kartı borcu altında ezilmesine göz yumulması kabul edilemez. Yetkililere önerimiz, enflasyonu düşürme stratejisini parası olanın daha fazla kar elde ettiği faiz artırım politikalarında değil kalıcı yatırım uygulamalarında aramaları."

CHP Milletvekili Aşkın Genç, kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti - Son Dakika

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