CHP Milletvekili Aşkın Genç, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini ve diplomatik kanalların açılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Aşkın Genç, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini ve diplomatik kanalların açılmasını istedi

CHP Milletvekili Aşkın Genç, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini ve diplomatik kanalların açılmasını istedi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve diplomatik kanalların açılması gerektiğini belirtti. Genç, bu sayede sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin kolaylaşacağını ve Türkiye'nin iç huzurunun ve bölgedeki istikrarın güçleneceğini ifade etti.

17.07.2024 18:31
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(TBMM) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Suriye hükümeti ile ilişkilerimiz yeniden gözden geçirmeli, diplomatik kanalları yeniden açmalıyız. Barışın ve istikrarın sağlanması, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de huzur ve güvenliği için elzemdir. Suriye hükümeti ile yeniden kurulacak sağlam ilişkiler, sığınmacıların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştıracaktır. Bu hem Türkiye'nin iç huzurunu hem de bölgedeki istikrarı güçlendirecektir" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 30 Haziran'da Kayseri'de Suriyeli sığınmacının, küçük yaştaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası ile başlayan, ardından ülkenin dört bir yanına yayılan olaylara ilişkin konuşma yaptı. Genç, konuşmasında AKP iktidarının sığınmacı politikalarını eleştirerek, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve diplomatik kanalların açılması gerektiğini belirtti.

CHP'li Genç'in konuşması şu şekilde:

"Kayseri'de yaşananlar, ülkemizin sosyal dokusunun ne kadar hassas bir noktada olduğunu gösteriyor"

"30 Haziran Pazar günü, Kayseri'de Suriyeli bir sığınmacının küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla başlayan olaylar, şehrimizi adeta bir kaos ortamına sürüklemiştir. Şehrimizde yaşananlar, ülkemizin sosyal dokusunun ne kadar hassas bir noktada olduğunu, olayın başından itibaren sahada vatandaşların arasındaki bir milletvekili olarak yerinde gözlemledim.

"Yaşanan olaylar, iktidarın göç politikalarının ne denli başarısız olduğunu ortaya koyuyor"

Yaşanan bu olaylar, iktidarın göç politikalarının ne denli başarısız olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Göç İdaresi'nin verilerine göre, Kayseri'de 84 bin Suriyeli düzensiz göçmen yaşamaktadır. Ancak sahada durumun çok daha vahim olduğunu, Kayseri'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 150 bine ulaştığını, olayların başladığı mahallede ise yaklaşık 30 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını söyleyebiliriz.

Halkımızın bu denli büyük bir öfkeyle sokaklara dökülmesi, yıllardır biriken ve artık taşma noktasına gelen toplumsal huzursuzluğun bir yansımasıdır. AKP hükümetinin yıllardır süregelen yanlış politikaları, ülkemizi bu noktaya taşımış ve vatandaşlarımız, hükümetin bu sorumsuz politikalarının bedelini ödemek zorunda bırakılmıştır.

"Ülkemiz adeta barut fıçısına döndü"

AKP hükümetinin yanlış politikaları sonucu, ülkemiz adeta barut fıçısına dönmüştür. Suriyeli sığınmacılar, kendi ülkelerindeki savaştan kaçıp buraya sığınmış insanlardır. Ancak, Türkiye'nin de sınırsız bir ev sahipliği kapasitesi yoktur. Bu nedenle, Suriyeli sığınmacıların, güvenli ve insani bir şekilde geri dönmelerini sağlamalıyız. Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan bu insanlara insanlık dışı muamele yapılması asla kabul edilemez. Ancak, onların da ülkelerine dönerek kendi topraklarında yeni bir yaşam kurmalarını desteklemeliyiz.

Suriye hükümeti ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeli, diplomatik kanalları yeniden açmalıyız. Barışın ve istikrarın sağlanması, yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin de huzur ve güvenliği için elzemdir. Suriye hükümeti ile yeniden kurulacak sağlam ilişkiler, sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerini kolaylaştıracaktır. Bu hem Türkiye'nin iç huzurunu hem de bölgedeki istikrarı güçlendirecektir. İktidarı, bu soruna derhal bir çözüm bulmaya ve gerekli tüm adımları atmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Aşkın Genç, Suriye hükümeti ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini ve diplomatik kanalların açılmasını istedi - Son Dakika

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