CHP Milletvekili Ayhan Barut: Halkın Sofrasına Et Koyamaz Haldeyiz

(TBMM) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, halkın sofrasına et koyamaz halde olduğuna dikkat çekerek, "Elinizi vicdanınıza koyun. Bugün 10 bin lira maaş alan, 17 bin lira asgari ücret alan bir vatandaşımız nasıl kurban kesecek? Bırakın kurban kesmeyi bir kilo eti nasıl alacak? Bu çileye son verin" dedi.

CHP'li Barut, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak halkın yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Yaklaşan Kurban Bayramı'nı hatırlatan Barut, "Halkımız kara kara bu sene nasıl kurban keseceğini düşünüyor. Çünkü geçen seneye göre kurbanlık fiyatları en az yüzde 100 zamlandı. Et fiyatları uçtu gitti, tencerelere et girmez oldu. Üreticinin burada hiç suçu yok. Çünkü elektrikten suya, yemden samana, veterinerlik masraflarından çoban parasına her şey fahiş zamlandı. Tüketicinin de burada hiç kabahati yok. Fahiş zamlara, artan yoksulluğa rağmen insanlarımız hayata tutunmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Yüreğinizin sesini dinleyin"

İktidara maaşların yükseltilmesi çağrısı yapan Barut, "Elinizi vicdanınıza koyun, yüreğinizin sesini dinleyin. Bugün 10 bin lira maaşı alan, 17 bin lira asgari ücret alan bir vatandaşımız nasıl kurban kesecek? Bırakın kurban kesmeyi bir kilo eti nasıl alacak? Bu karanlık düzenin sorumlusu AKP iktidarıdır. Hesap vereceksiniz" dedi.