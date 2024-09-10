Süleyman Bülbül'den Taşımalı Eğitime Tepki - Son Dakika
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Süleyman Bülbül'den Taşımalı Eğitime Tepki

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Söke'de tasarruf tedbirleri nedeniyle 9 mahallede kaldırılan taşımalı eğitimi TBMM gündemine taşıyarak, eğitim hakkının ihlal edildiğini belirtti. Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, bu kararın gerekçesini ve öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için herhangi bir çözüm yolunun üretilip üretilmeyeceğini sordu.

10.09.2024 13:40
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Söke'de "tasarruf tedbirleri" kapsamında 9 mahallede taşımalı eğitimin iptal edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Anayasa'nın 42 maddesi ile korunan eğitim hakkının ihlal edildiğini kaydeden Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için bakanlığınızca herhangi bir çözüm yolu üretilecek midir" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Söke'de 9 mahallede taşımalı eğitimin "tasarruf tedbirleri" gerekçe gösterilerek kaldırılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Mağduriyet doğmaktadır"

Eğitim hakkının ihlal edildiğini belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Aydın Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 'tasarruf tedbirleri' kapsamında 9 mahallenin muhtarlıklarına gönderdiği yazıyla 2024-2025 eğitim-öğretim yılında bu köylerdeki ücretsiz taşımalı eğitimin iptal edildiğini duyurmuştur. Söz konusu karar sebebiyle aileler, özel servis ücretini karşılayamayacak durumda olduklarından çocuklarını okula gönderemeyeceklerini belirtmektedir. Anayasanın 42. maddesi ile korunan eğitim hakkını ihlal eden bu durum, Söke ilçesinde ikamet eden öğrenciler ve veliler bakımından büyük bir mağduriyet doğurmaktadır."

"Hakkın kaldırılmasının gerekçesi nedir"

Bülbül, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"- Aydın'ın Söke ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında okula giden öğrencilerin ücretsiz servis hakkının kaldırılmasının gerekçesi nedir?

-Söz konusu karar ile ilgili olarak bakanlığınıza herhangi bir şikayet ulaşmış mıdır? Ulaşmış ise şikayetler hakkında ne işlem yapılmıştır?

-Söz konusu köylerde yaşayan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için bakanlığınızca herhangi bir çözüm yolu üretilecek midir? Şayet çözüm yolu bulunacak ise nasıl bir çözüm yolu izlenecektir? Herhangi bir çözüm üretilmeyecekse gerekçesi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Süleyman Bülbül'den Taşımalı Eğitime Tepki - Son Dakika

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