CHP Milletvekili: Devlet Çocukları Koruyamıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Devlet Çocukları Koruyamıyor

CHP Milletvekili: Devlet Çocukları Koruyamıyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da 2018-2022 yıllarında cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle Çocuk İzlem Merkezi'ne getirilen çocuklara ilişkin açıklama yaptı. Bülbül, devletin kayıtlarına göre aile içinde ve dışında istismar edilen çocukları koruyamadığını belirtti ve Çocuk İzlem Merkezlerinin hala 14 ilde bulunmadığını vurguladı. Bülbül, AKP'nin çocuk karnesinin katliam, tecavüz ve yoksullukla dolu olduğunu ifade etti.

03.06.2024 17:11
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da 2018-2022 yıllarında cinsel istismara maruz kaldığı gerekçesiyle Çocuk İzlem Merkezi'ne getirilen çocuklara ilişkin "Devletin kayıtlarına yansıyan verilere göre, aile içinde ve dışında istismar edilen çocukları devlet koruyamıyor. 2011 yılında 'Her ilde kurulacak' denilen Çocuk İzlem Merkezleri, 14 ilde hala bulunmuyor" dedi.

CHP'li Bülbül, Aydın'da 2018-2022 yıllarında cinsel istismara maruz bırakıldığı gerekçesiyle Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) getirilen 762 çocuğun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"AKP'nin çocuk karnesi katliam, tecavüz, yoksullukla dolu"

2011'de "Her ilde kurulacak" denilen ÇİM'lerin 14 ilde hala bulunmadığına dikkat çeken Bülbül, "AKP döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları'nın iki lafından biri 'Aileyi koruyalım, güçlendirelim' olurken, Aydın'da Çocuk İzlem Merkezi'ne 2018-2022 yılları arasında getirilen 762 çocuğun dosyasına bakılarak yapılan araştırmaya göre, çocuklar aile içinde ve aile dışında istismara uğruyor" dedi.

"Rapora göre, çocukları istismar eden şüphelilerin 272'sinin aile içinden, 490'ının aile dışından. Aile dışından istismar eden şüphelilerin 43'ü ise kamu görevlisi" diyen Bülbül, şöyle konuştu:

"Devletin kayıtlarına yansıyan verilere göre, aile içinde ve dışında istismar edilen çocukları devlet koruyamıyor. 2011 yılında 'Her ilde kurulacak' denilen Çocuk İzlem Merkezleri, 14 ilde hala bulunmuyor. AKP'nin çocuk karnesi katliam, tecavüz, yoksullukla dolu. Bu tablo, utanç tablosudur. Hiçbir çocuk istismara uğramayana kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Devlet Çocukları Koruyamıyor - Son Dakika

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