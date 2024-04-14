CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İsrail\'e ihracat kısıtlaması kamuoyunun tepkisi sonucu geldi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamları sürerken bu ülkeyle ticaretin durdurulması, stratejik malların ihracına izin verilmemesi çağrılarına kulak tıkayan iktidar, kamuoyunda yükselen tepkiler karşısında nihayet 6 ay sonra 54 mal kalemi için ihracat kısıtlamasına gitmek zorunda kaldı" değerlendirmesini yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yazılı olarak yaptığı "Haftalık Değerlendirme Raporu"nda Türkiye'nin İsrail'e ihracat kısıtlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunun İsrail ile ticaretin durdurulması, stratejik malların ihracına izin verilmemesi çağrılarına iktidarın kulak tıkadığını belirten Toprak, şunları kaydetti:
"İKTİDAR İHRACAT KISITLAMASINA GİTMEK ZORUNDA KALDI"
"Kamuoyunda yükselen tepkiler karşısında nihayet 6 ay sonra 54 mal kalemi için ihracat kısıtlamasına gitmek zorunda kaldı. Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeyle aralarında demir-çelik mamulleri, çimento, yassı çelik, inşaat malzemeleri, uçak ve jet yakıtının da yer aldığı 54 türdeki malın İsrail'e ihracına kısıtlama getirildi.
Ticaret Bakanı, İsrail'e ihracatın azaldığını, Türkiye'den İsrail limanlarına mal taşıyan gemi sayısının düştüğünü söylerken, resmi veriler tam tersini gösteriyordu. İktidarın İsrail ile ticaretin kısıtlanması, mal satışlarının durdurulması çağrılarına verdiği yanıtlardan birisi de 'Filistin'in limanı olmadığı için Gazze ve Filistin'e yönelik mal ihracının İsrail limanlarından yapıldığı' iddiasıydı. Şayet 'İsrail'e giden mallar aslında İsrail limanları üzerinden Filistin'e gönderiliyor' savunması gerçek ve doğru ise şimdi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karardan Filistin de mi etkilenecek? İktidar inandırıcı olmak istiyorsa, bu kararın Filistin'i de kapsayıp kapsamayacağını, Filistin'e yönelik ihracat ve mal gönderimlerinin nasıl ve hangi yollarla gerçekleştirildiğini kamuoyuna açıklamak zorunda."
"31 MART SONUÇLARI TEK ADAM YÖNETİMİNDEN MEMNUNİYETSİZLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"
CHP İstanbul Milletvekili Toprak, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili de "Gerek büyükşehir ve il-ilçe belediye başkanlıkları gerekse belediye meclislerinde ortaya çıkan sonuçlar, tek adam yönetiminden memnuniyetsizliği tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. CHP'yi yerel iktidara taşıdı" ifadelerini kullandı.
"İKTİDAR MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞINI YOK EDİYOR"
Toprak, Merkez Bankası'nın 30 Nisan'da yapacağı toplantıyla ilgili de "Merkez Bankası üzerindeki siyaset gölgesi mart ayında yapılması gereken genel kurulun nisan sonuna alınmasıyla bir kez daha açığa çıktı. İktidar, MB bağımsızlığını yok ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
MERKEZ BANKASI'NIN AÇIK MEKTUP'U
Erdoğan Toprak, Merkez Bankası'nın hükümete "Açık Mektup" göndermesine "Merkez Bankası'nın yasa gereği hükümete gönderdiği Açık Mektup'ta yılın ikinci yarısı için asgari ücrete zam yapılmamasını istemesi, enflasyonun sorumluğunu ücretlilerin ve çalışanların üzerine yıkmaktır" değerlendirmesini yaptı.
"DIŞ BORÇ STOKU BU İKTİDAR DÖNEMİNDE YAKLAŞIK BEŞ KAT ARTTI"
Toprak, Türkiye'nin dış borç stoku hakkında da "Türkiye'nin dış borç stoku 2023 sonu itibarıyla 500 milyar dolara ulaştı. 2002'de 131 milyar dolarlık dış borç stoku, bu iktidar döneminde yaklaşık beş kat arttı" ifadelerini kullandı.
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