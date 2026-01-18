CHP Aydın Milletvekili Karakoz'dan Didim Belediye Başkanı Gençay'a Destek Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

CHP Aydın Milletvekili Karakoz'dan Didim Belediye Başkanı Gençay'a Destek Ziyareti

18.01.2026 17:42  Güncelleme: 00:00
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a yönelik saldırı girişiminin ardından destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette, saldırının demokrasiye ve halk iradesine yönelik bir tehdit olduğu vurgulandı.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, makamında saldırı girişimine uğrayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a destek ziyaretinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Karakoz, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir ve ilçe yönetimi, Başkan Gençay'a yönelik gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından kendisini ziyaret etti.

Ziyarette, saldırı girişiminin yalnızca Gençay'a değil, Didim Belediye Başkanlığı makamına ve dolayısıyla Didim halkının iradesine yönelik bir tutum olduğu vurgulandı. Bu çerçevede demokrasiye, kurumsal yapıya ve halkın iradesine sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında CHP'li Karakoz ile CHP Didim İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından Gençay'a destek ve dayanışma mesajları iletildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hatice Gençay, Evrim Karakoz, Milletvekili, Güncel, Didim, Aydın, Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Karakoz'dan Didim Belediye Başkanı Gençay'a Destek Ziyareti

