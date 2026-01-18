CHP Aydın Milletvekili Karakoz'dan Didim Belediye Başkanı Gençay'a Destek Ziyareti

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, makamında saldırı girişimine uğrayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a destek ziyaretinde bulundu.

CHP Aydın Milletvekili Karakoz, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir ve ilçe yönetimi, Başkan Gençay'a yönelik gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından kendisini ziyaret etti.

Ziyarette, saldırı girişiminin yalnızca Gençay'a değil, Didim Belediye Başkanlığı makamına ve dolayısıyla Didim halkının iradesine yönelik bir tutum olduğu vurgulandı. Bu çerçevede demokrasiye, kurumsal yapıya ve halkın iradesine sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında CHP'li Karakoz ile CHP Didim İlçe Başkanlığı temsilcileri tarafından Gençay'a destek ve dayanışma mesajları iletildi.