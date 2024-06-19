CHP Milletvekili: Fındıkta emek sömürüsü son bulmalı, taban fiyat 150 liradan aşağı olmamalı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Fındıkta emek sömürüsü son bulmalı, taban fiyat 150 liradan aşağı olmamalı

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye'nin fındık üretiminde dünya birincisi olmasına rağmen üreticinin mağdur olduğunu belirterek, fındıkta emek sömürüsünün son bulması ve taban fiyatın kesinlikle 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini söyledi. Gezmiş, fındığın Doğu Karadeniz halkının ana geçim kaynağı olduğunu ve alın terinin karşılığının verilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı. CHP'nin emekle sermayenin karşı karşıya gelmesi durumunda emeğin yanında duracağını belirten Gezmiş, fındık üreticisinin sahipsiz olmadığını ve 150 liradan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceklerini ilan etti.

19.06.2024 15:35
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(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Türkiye'nin fındık üretiminde dünya birincisi olmasına ve 2 milyar dolar girdi sağlamasına karşın üreticinin yüzünün hiç gülmediğini belirterek "Fındıkta emek sömürüsü son bulmalı ve taban fiyat kesinlikle 150 liradan aşağı olmamalıdır" dedi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık üreticilerinin sorunlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. AKP iktidarının yanlış tarım uygulamalarının ve özelleştirme politikalarının üreticiyi mağdur ettiğini belirten Gezmiş, taban fiyat açıklamaya hazırlanan hükümete emeğin ve alın terinin teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcu"

Fındığın Doğu Karadeniz halkının ana geçim kaynağı ve aynı zamanda yaşam biçimi olduğunu belirten Gezmiş, şunları söyledi:

"Fındık bizim baş tacımızdır. Kızlarımızın çeyiz parası, oğullarımızın asker harçlığıdır. Fındık bizim yaşam biçimimizdir. Düğün, sünnet gibi etkinlikler hep 'fındık sonrası' yapılır. Ev, eşya alma işleri de hep fındık sonrasına bırakılır ve ihtiyaçlar da 'fındık veresiye' alınır. Ayrıca, bölgemiz arazisi dik ve engebelidir, üreticilerimiz zor  koşullarda çalışmaktadır. Bahçelerin bakımı zor olduğu gibi gübre, ilaç, budama gibi maliyetler ile toplatılma, kurutulma ve patozla ayıklaması da  masraf gerektiren işlerdir. Dolayısıyla, yoğun ve zorlu bir üretim sürecinin yanı sıra her geçen gün artan girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticinin hakkını güvence altına almak ve alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur."

"Fındıkta 150 liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz"

CHP'nin emekle sermayenin karşı karşıya gelmesi durumunda emeğin yanında durmaya devam edeceğini belirten Gezmiş, "Dünyada fındığın yüzde 70'ini biz üretiyoruz ve 8 milyon yurttaşımız bu işten ekmek yiyor. Ancak parayı çok uluslular kazanıyor. Yani cefasını gariban Karadeniz çiftçisi çekiyor, sefasını sermayeye hizmet eden fındık şirketleri sürüyor. Çok uluslu şirketlerin fiyatları baskılamak için rekolteyi yüksek gösterme oyunlarına ve emek sömürüsüne göz yummayacağız. Fındık üreticisi sahipsiz değildir, fındıkta 150 liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Fındıkta emek sömürüsü son bulmalı, taban fiyat 150 liradan aşağı olmamalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili: Fındıkta emek sömürüsü son bulmalı, taban fiyat 150 liradan aşağı olmamalı - Son Dakika
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