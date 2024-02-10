CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Kriz Çocukların Eğitim Hayatını Etkiliyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, krizin çocukların eğitim hayatını etkilediğini ve bu konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını belirterek "Derin ekonomik kriz nedeniyle en az iki çocuğumuzdan biri açlığı, yoksulluğu, yetersiz beslenme sorununu yaşıyor. Türkiye'deki her 100 çocuktan 22'si yoksulluk içerisinde. Sizin hiç açlıktan başınız ağrıdı mı? Çocuklarımız açlık sebebiyle baş ağrıları yaşıyor. Ülkemizde en az 5 öğrenciden biri haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyemiyor" dedi.

"ÇALIŞMA HAYATINDA 2 MİLYONA YAKIN ÇOCUK İŞÇİ BULUNMAKTA VE ÇOCUK İŞÇİLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR"

İlgezdi, artan çocuk işçi sayısı konusunda Meclis'in bir irade ortaya koyması gerektiğine vurgu yaparak konu hakkında Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. İlgezdi konuya ilişkin açıklamasına şöyle devam etti:

"Yoksulluk çocukların eğitimden uzaklaşarak işçileşmesini de beraberinde getiriyor. Yoksulluk içinde seslerini duyuramayan çocukların haklarının korunması yönelik bütüncül sosyal politikaların oluşturulması, Türkiye'nin en önemli sorundur. Maalesef çocuk işçi sayısı arttı. Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk işçi bulunmakta ve çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 80'i kayıt dışı çalıştırılıyor. 2023 Aralık ayı ve 2024 Ocak ayında en az 47 çocuk iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Çocukların ait olduğu yer okuldur, park ve bahçelerdir, sanayiler, inşaatlar değil. Sosyal adaletin sağlanması yanında şartlar ve fırsatlar bakımından eşitliğin korunması için çocukların yoksulluk ile mücadele edebilmeleri için çözümlerin bir an önce üretilmesi gerekiyor. Ama gelin görün ki; ülke genelinde okul yemeği tüm öğrenciler için tartışmasız en temel hak iken, eğitim öğretim yılı başında okul öncesi eğitimdeki okul yemeği uygulamasının afet bölgesiyle sınırlandırılacağı açıklaması yapıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ VARLIK İÇİNDE YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLİYOR"

Kamu okullarına ayrılmayan bütçe ve kaynaklar özel okul sahiplerine aktarılıyor. Resmi gazetede yayınlanan son yönetmeliklerden biriyle özel meslek liselerine yapılan teşvikler yüzde yüze varan oranda artırıldı. Özel okullarda hafta sonu kurslarının belediyeler eliyle finanse edileceği düzenlemesi ile de birlikte vergilerimiz, emeğimiz özel okul sahiplerine aktarılmaya devam ediyor. Çocuklarımız varlık içinde yoksulluğa mahkum ediliyor. İktidara, bölüşmeye, adalete ve vicdana dokunan çok katmanlı bir gerçek yoksulluk. Çocuklarımız için daha adil ve eşit bir Türkiye mümkün, elinizi taşın altına koymanıza bile gerek yok, kaynakları doğru ve adil olarak kullanmanız yeterli."