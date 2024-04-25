CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Yoksulluk Çocuk İşçiliğini Artırıyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Yoksulluk Çocuk İşçiliğini Artırıyor

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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk işçiliğindeki artışa dikkat çekerek, yoksulluğun çocukları içine çektiğini ve çocukların eğitimden kopmasına neden olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranının yükseldiğini belirten İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini yarı yarıya azalttığını ve çocuk işçiliğini teşvik ettiğini iddia etti.

25.04.2024 10:40
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çocuk işçiliğindeki artışa dikkat çekerek, "Yoksulluğun bir bataklık gibi çocuklarımızı içine çektiğini görüyoruz. Ülkemizin üzerine adeta kara bir bulut gibi çöken yoksulluk, çocuk işçiliğini artırıyor, çocuklarımız eğitimden koparıyor ve koparırken de okullardaki eğitimlerinde ne yazık ki süreçlerini işletemiyorlar" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK'in 2023 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocuklarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 18,7'den yüzde 22,1'e yükseldiğine dikkat çekti. Konuyu TBMM'de de gündeme getiren İlgezdi, "Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir sefalet dönemi yaşıyoruz bugün. Halk umutsuzluk girdabında savrulurken geleceğimiz olan çocuklarımız da bu durumdan maalesef payını alıyor" dedi.

Çocuk işçiliği sorunu her geçen gün derinleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini bu sene yarı yarıya azalttı" diye konuştu.

"MESEM'LERDE İKTİDAR ELİYLE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TEŞVİK EDİLİYOR"

Çocuk işçiliği sorunu her geçen gün derinleşirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliğiyle mücadele bütçesini bu yıl yarı yarıya azalttığını belirten İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliği ile mücadele etmek yerine çocuk işçiliğinin önünü açar şekilde adımlar attığını da iddia etti. İlgezdi, şunları ifade etti:

"TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı zaten herkesin malumu. Bu verilerde çocuk işçiler yok. Mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) çalıştırılan çocuklar yok. Çocuk işçiliği sayısı artıyor. Bu artışın en büyük nedeni içinde bulunduğumuz ekonomik kriz. Ülkede ciddi bir yoksullaşma var. Birçok aile çocuklarını işe göndermek mecburiyetinde kalıyor. Çalışan çocukların hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıkları bozulmakta. Çocuklarımız sosyal ve fiziksel açıdan hırpalanıyor maalesef ve iktidar bunu görmemekte ısrarcı ve hatta MESEM'lerde iktidar eliyle çocuk işçiliği teşvik ediliyor."

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Yoksulluk Çocuk İşçiliğini Artırıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi: Yoksulluk Çocuk İşçiliğini Artırıyor - Son Dakika

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