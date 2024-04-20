CHP Milletvekili Gizem Özcan, Turist Rehberliği Meslek Kanunu\'nu eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de kabul edilen Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirerek, "Sarayın dehlizlerinde yandaşların çıkarlarına kanun yapmaktan vazgeçin. Turizmi büyütmek için gecesini gündüzüne çalışanları dinlemeniz yeter" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile getirilen düzenlemeleri eleştirdi.

"ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN"

Özcan, Türkiye'nin turizmim potansiyelinin var olanın çok üstünde olduğunu belirterek, "Ülkemiz küresel turizmin amiral gemilerinden olabilir" dedi. Turizm sektörünün taleplerini ciddiye almayan iktidar anlayışı yüzünden turizmdeki potansiyelin hayata geçirilmediğini söyleyen Özcan, şunları ifade etti:

"İktidar sektörün taleplerini ciddiye almıyor ama sektörün başarıları ile övünmesini biliyor. 2023'te turizm gelirimiz yüzde 17 artarak 54.3 milyar dolar oldu. Ziyaretçi sayısı ise yüzde 11 artarak 57 milyon kişi oldu. Ortalama kişi başı gecelik turizm geliri 89 dolardan 99 dolara çıktı. İktidara bir çağrı yapıyorum: Kültür ve Turizm Bakanlığı diyor ki hedefimiz 2024 yılında turizm gelirini 60 milyar dolara, turist sayısını 60 milyona, gecelik harcamayı da 99 dolardan 109 dolara çıkarmak. Bu hedefi, sözünü kaale almadığınız bir sektörün sırtına sorumsuzca yüklemekten vazgeçin. Çok zor değil. Sarayın dehlizlerinde yandaşların çıkarlarına kanun yapmak yerine, turizmi büyütmek için gecesini gündüzüne çalışanları dinlemeniz yeter. Biz hazırız. Sektör bileşenlerinin taleplerini dikkate alan, sorunlarını çözen, nitelikli bir turizm dünyasına sahip olmamız için gerekli desteklemeleri hayata geçirecek bir düzenlemeyi hep beraber yapalım. Unutmayın, yönettiğiniz kamu kaynakları size miras kalmadı, bu halkın alın teri o kaynaklar. Bu kaynakları turizme yatırmak ve böylece ülkemizin turizmle zenginleşmesi için üzerinize düşeni yapın."

"TURİZMLE İLGİLİ BİR KANUNA CUMHURBAŞKANINA HAKARETİ KARIŞTIRMAK NASIL BİR AKLIN ÜRÜNÜDÜR?"

Özcan, kanun ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin yetkilerinin budandığını ve bu yetkilerin bakanlığa transfer edildiğini de savundu. Özcan, "Yeni düzenleme deyince iktidarın aklına kendisine yetki transferi geliyor. Soruyorum: Neden? Hangi ihtiyaca bir cevap bu? Kim talep etti bunu? Tam tersine, sektörün işleyişine Turizm Fakültesi bulunan üniversiteleri dahil etmek gerekmiyor mu? Yetmemiş, kanuna göre, 'milli güvenlik, kamu düzeni, suçun işlenmesinin önlenmesi' gibi soyut gerekçelerle turizm birlikleri ve rehber odalarının faaliyetlerine yargı kararı beklenmeksizin, son verilebilecek. Neresinden tutalım? Bu düzenleme, sadece Anayasa'nın adil yargılanma hakkına değil; dernek kurma ve örgütlenme özgürlüğüne de aykırı. Bakıyoruz, Turist rehberi olmayı engelleyen hükümler arasına Cumhurbaşkanına hakaret suçu da eklenmiş. Neden? Kendisi muğlak ve iktidarın çokça sopa olarak kullandığı bir suçun, turizmle ilgili bir düzenlemede yer almasının maksatı ne? Turizmle ilgili bir kanuna Cumhurbaşkanına hakareti karıştırmak nasıl bir aklın ürünüdür? Bunun devlet ciddiyeti ile bağdaşır yanı var mı?"

"NEDEN REHBERLERİMİZİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ?"

"Türkçe rehber" adı altında yeni bir uygulama getirildiğini belirten Özcan, "Neden? Kokartlı rehberlikte yabancı dil şartı kaldırarak 14 bin civarında rehberin daha ucuza çalıştırılmasının önü açılıyor" diye sordu. Özcan, "Taban ücret o mesleği icra edenler için asgari ücrettir. Türkçe rehberlik yapanlar için bu taban ücretin yüzde 70'ine kadar ücret ödenebilmesi sosyal hukuk devleti ile bağdaşır mı? Güvencesizlik, geçim sıkıntısı, yoksulluk bir kangren gibi toplumu sarmışken, neden rehberlerimizin ücretini düşürüyorsunuz" dedi.