CHP Milletvekili Gülcan Kış, Çevre Bakanlığı\'nın lüks bir gökdelen kiraladığını sorguluyor

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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tasarruf tedbirlerine karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 15 katlı bir gökdelen kiraladığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gülcan Kış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 15 katlı gökdelen kiraladığına ilişkin haberler üzerine, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Eğer doğruysa bunun bir skandal olduğunu belirten Kış, kamuda tasarruf paketine işaret ederek, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleri paketiyle kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının gasp edildiğini, bir taraftan yoksullaştırılan halktan tasarruf yapması istenirken, bir taraftan bakanların alınan tasarruf tedbirlerine aldırış etmediğini vurgulayan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Sayın Bakan, 'kamuda tasarruf ve verimlilik paketi' olarak kamuoyuna duyurduğunuz açıklamanın üzerinden daha bir hafta bile geçmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ankara'nın en lüks semtlerinden birinde 15 katlı bina kiraladığını biliyor musunuz?

Sayın Bakan, yaptığınız açıklamada 'kamuda yeni bina kiralanmayacağını, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağınızı' vurgulamışken Çevre Bakanlığı'nın böylesine yüksek maliyetli bir bina kiralamasını ve binanın içini tamamen yenilemesini doğru buluyor musunuz? Bu onayı sizden mi aldı? Kiralama gerekçesi nedir?

Açıklanan tasarruf tedbirleriniz, başta kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının gaspı olarak tepkilere neden olurken, tasarrufu emekçilerden, emeklilerden ve fakirleştirilen halktan yapmak doğru bir politika mıdır?

Tasarruf önlemleri kapsamında, toplumunda beklentisine binaen, Saray harcamaları, uçaklar, konvoylar ve korumaları kapsayan yüksek harcamalara yönelik ek bir tasarruf paketi açıklayacak mısınız?

2024 yılının ilk üç ayında, taşıt ve binalar için yapılan harcamaların geçen yıla oranla katlandığı açıklanmış, yine temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon giderlerinin de geçen yılın aynı dönemine göre altı katın üzerinde arttığı belirtilmiştir. Buna göre yaşanan bu artışa yönelik değişen oranları kamuoyuyla paylaşır mısınız?"