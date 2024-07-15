CHP Milletvekili Gürer, Altunhisar'da Patates Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, Altunhisar'da Patates Üreticileriyle Buluştu

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar'da patates üreticileriyle bir araya gelerek çiftçilerin yaşadığı sorunları dinledi. Gürer, patates fiyatlarının maliyetlerin altında kalmasının çiftçileri zarara uğrattığını belirtti. Ayrıca, tarım üretiminde planlama eksikliği ve öngörü yetersizliğinin sorunlara neden olduğunu vurguladı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

15.07.2024 16:36
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar'da patates üreticileri ile bir araya geldi. Çiftçilerin yaşadığı sorunları dinleyen Gürer, "Burada gördüğünüz gibi yerdeki bu patatesler büyük şehirlerde 40 liraya satılıyor. Ancak burada çöp oluyor, hayvan yemi oluyor. Bu patatesler maliyeti nedeniyle tarlada kalıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesine patates üreticileri ile sohbet etti.

Yazlık patates üreticileri Mahir Beyazit ile hem üreten hem de alım yapan Şenol Soylu ile görüşen Gürer, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Mahir Beyazit, patatesin kilosunu 10 liraya mal etmelerine karşın 4 liraya satmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Beyazit, üretimi bankaya borçlanarak gerçekleştirdiklerini ve bu sene zarar ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Bu yıl maliyetlerin bile yarısı; şu anda yarı yarıya zarar ediyoruz"

"Tarla icarından tohum ve gübreye kadar bu yıl maliyetler çok yüksek. Patates fiyatı ise beklediğimizin çok altında gerçekleşti. Şu anda patatesin kilosu 4 lira, ancak üretim maliyeti 8-9 lira civarında. Gübrenin, tohumun, tarla icarının, suyun fiyatı arttı ve elektriğe de yüzde 38 oranında zam geldi. Geçen yıl patates fiyatları iyiydi ancak bu yıl maliyetlerin bile yarısı; şu anda yarı yarıya zarar ediyoruz."

Gürer ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Patates bir dönem para ediyor, herkes patates ekiyor. Bu sefer de patates ekince, alım olmuyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi yerdeki bu patatesler büyük şehirlerde 40 liraya satılıyor. Ancak burada çöp oluyor, hayvan yemi oluyor. Bu patatesler maliyeti nedeniyle tarlada kalıyor. Erkenci patates Çukurova'da 4 lira civarında bir fiyatla satılınca, bunun buraya yansıması daha sorunlu oluyor. Yazlık patates depolanamadığı için hemen satmak zorunda, piyasa şu anda düşük oluştu.

"Planlama eksikliği, öngörü yetersizliği, programsız üretim buna neden oluyor"

İşin garip tarafı şu: Her yıl ya patates konuşuyoruz ya soğan konuşuyoruz. Bu ülkede farklı illerde, hatta 71 ilde soğan yetişiyor, soğanla ilgili sorun var. Patates yetişiyor, sorun var. Planlama eksikliği, öngörü yetersizliği, programsız üretim buna neden oluyor. Nerede ne kadar ürün yetişecek? Hangisinden daha çok verim alınır? Bunlar önceden bir planlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunalım: Türkiye'nin ihtiyacı nedir? İhtiyacı ile ilgili bir yıl önceden planlayın. Buna göre de üreticiye bu yıl 'Niğde bölgesi patates ek ama başka bir bölgeye sen patates ekme' diyelim. Böylece dengeyi sağlayalım, üreten ürettiğinden para kazansın.

"Hangi çiftçinin yok ki kredisi"

Beyazit, "Şu anda zarar ediyoruz. Seneye ekme gibi bir niyetim yok. Şimdi 5 liraya patates satıyoruz, 10 liraya maliyeti var. Zarar ediyoruz, borçlarımızı ödeyemeyiz ki seneye ekelim. Bankaya kredimiz var. Hangi çiftçinin yok ki kredisi" dedi.

Gürer, "Üreticimizin içinde bulunduğu durum bu. Yerinde geliyoruz, tarlada sorunlarını dinliyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Bu süreci doğru yönetmezseniz, önümüzdeki süreçte sorunlar olacak. Bir planlama yapılması gerekiyor" dedi.

CHP Milletvekili Gürer, Altunhisar\'da Patates Üreticileriyle Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, Altunhisar'da Patates Üreticileriyle Buluştu - Son Dakika

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