CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi borçlarının yapılandırılması için kanun teklifi verdi

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(TBMM)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi ve özel ve devlet bankalarına olan kredi borçlarının yapılandırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çiftçilerin sorunlarına dikkat çekti. Gürer, "Çiftçilerin şu anda Bankacılık Düzenleme ve Kurulu'na göre; 700 milyar kredi borcu var. Piyasaya borçlarıyla bu borç 800 milyarı buluyor. Çiftçi ürettiği üründen para kazanamayınca kredisini ödemeyiyor ve tarlasını satmak zorunda kalıyor" dedi.

"Çifçti kredi borçları 2027'ye kadar ertelensin"

Gürer, çifçti borçlarının 2027 yılına kadar ötelenmesi ve faizlerinin silinmesine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını dile getirdi. Gürer, "16 milyar lira mazot desteği verip 3 milyar litre mazot tüketilen ülkede 43 milyar lira ÖTV ve KDV alınarak çiftçiye destek verilmiş olmuyor" diye konuştu.

TÜİK'ın tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıkladığını ifade eden Gürer, "TÜİK güncel veriler üzerinden değerlendirme yapmıyor. Çünkü gübre fiyatları yükselişe geçti. Çiftçinin hangi gübreye ihtiyacı varsa o gübrenin fiyatı arttırılıyor. Bugün çiftçiler sokağa döküldüyse siyasi iktidar tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor çünkü; çiftçiler en zor ses çıkaran gruptur" dedi.

Türkiye'de Şeker pancarı üretiminin tamamının sözleşmeli üretimle ekildiğini belirten Gürer, "O sürece kadar fiyatın belli olması talebi vardı ama bir tülü fiyat gelmedi. Beklentileri 2 bin 500 TL civarında bir fiyat. Tarımda bu yıl yaşanan sorunların önemli nedeni girdi maliyetlerine müdahale edilmezken iktidarın yalnızca ürün fiyatlarında düşük alım politikasıyla çiftçiyi baskılarken üretimi sağlayan yem ve gübre gibi sübvanse edilecek alanlarda herhangi bir düzenlemeye gitmemesiyle önemli ölçüde problem yaşamaya başladı" diye konuştu.