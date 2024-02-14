CHP Milletvekili Gürer: Peynir fiyatları fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer: Peynir fiyatları fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarında ekonominin nabzını tuttu. Peynir fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Gürer, vatandaşların pazarda dahi peynirin yanına yaklaşamadığını belirtti. Marketlerde markasına göre kilosu 600 liraya kadar değişen peynir fiyatları, türüne göre pazar yerinde de kilosu 400 liraya kadar tırmanmıştır. Gürer, fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirin daha çok tercih edildiğini ifade etti.

14.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:45
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçe pazarında ekonominin nabzını tuttu. Peynir fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Gürer, "En ucuz peynir olan çökelek bile 100 liradan satılıyor. Vatandaş pazarda dahi peynirin yanına yaklaşamıyor.Marketlerde markasına göre kilosu 600 liraya kadar değişen peynir fiyatları, türüne göre pazar yerinde de kilosu 400 liraya kadar tırmanmıştır. Böyle giderse, fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak. Pazarda daha çok bu peynirler satılıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Ulukışla Belediye Başkan Adayı Hüseyin Toker'in seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla gittiği ilçede, pazar yerini gezdi ve esnafla konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre iki katından fazla artış yaşanan peynir fiyatlarına dikkat çekti.

"TULUM PEYNİRİ 125 LİRADAN 300 LİRAYA ÇIKTI"

Ulukışla ilçe pazarında peynir satan pazarcı esnafı geçen yıl 125-130 lira arasında satılan koyun tulum peynirinin bu yıl 300 liraya, geçen yıl 100 lira olan bidon peynirin de bu yıl 220 liraya satıldığını belirtti. Geçen yıl 170 liraya kadar çıkan Kars kaşar peynirinin bugün pazar yerinde 330-350 lira bandında satıldığına dikkati çeken esnaf, "Geçen yıl 100 lira olan tereyağı bu yıl 200 liraya çıktı. Haftaya da 230 lira olur. Marketlerde peynir fiyatları daha da pahalı. Sattıklarımızın yerine aynı parayla yenisi alamıyoruz" dedi.

"400 LİRAYA KADAR PEYNİR SATILIYOR"

Pazaryerinde peynir satan başka bir esnaf da geçen yıla göre peynir fiyatlarının yüzde 100'den fazla arttığına işaret ederek, "Burada pazar yerinde 400 liraya kadar fiyatlarla peynir satılıyor. En ucuz peynir 100 liraya sattığımız çökelek ve lor peyniri. Vatandaş, pahalı olmasına rağmen peynirler arasında en ucuz olduğu için en çok çökelek alıyor" diye konuştu.

"EMEKLİ BU FİYATLARLA NASIL PEYNİR ALACAK?"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise peynir fiyatlarındaki artışın, ülkemizde hayat pahalılığın geldiği noktası göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Dar ve sabit gelirli vatandaşlar ile emeklilerin bırakın marketleri Pazar yerinden bile peynir alamaz duruma geldiğini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Peynir, hayvancılıkla geçimi olan birçok yerde üretimi yapılagelmiştir. 5-6 kilo sütten bir kilo beyaz peynir elde ediliyor. Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 13,5 TL olarak belirledi. Niğde'de ise halen çiğ süt litresi üreticiden 11,5 TL olarak alınmaktadır. Yem fiyatlarındaki artış, hayvancılığın sürdürülebilirliğini zorluyor. Girdi maliyetleri ile süt fiyatları üreticiyi memnun etmiyor. Ahır giderleri artarken hayvan varlığı azaldıkça, küçük aile tipi işletmelerin sayısal azalması sütten mamül üretiminin daha çok sanayi ürününe dönüşmesine neden olmaktadır. Marketlerde markasına göre kilosu 600 liraya kadar değişen peynir fiyatları, türüne göre pazar yerinde de kilosu 400 liraya kadar tırmanmıştır. Böyle giderse, fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak. Pazarda daha çok bu peynirler satılıyor." dedi.

CHP Milletvekili Gürer: Peynir fiyatları fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer: Peynir fiyatları fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer: Peynir fiyatları fakirin alabildiği çökelek ve lor peynirde gözde olacak - Son Dakika
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