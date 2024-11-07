CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan AK Parti'li Erol Keleş'e Övgü

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(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş'e ilişkin yaptığı açıklamada "Erol Keleş, AK Parti 1. sıra milletvekili. İlimizin Milletvekili de, Valisi de, Belediye Başkanı da, Kolordu Komutanı da, Müftüsü de o" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş'i eleştirdi. Gürsel Erol konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş muhteşem bir milletvekili. Erol Keleş, AK Parti 1. sıra milletvekili. İlimizin Milletvekili de o; İlimizin Valisi de o, ilimizin Belediye Başkanı da o, ilimizin Kolordu Komutanı da o, ilimizin Karayolları Bölge Müdürü de o, DSİ Bölge Müdürü de o, Kanalizasyon Müdürü de o, İlimizin müftüsü de o. Kendisine teşekkür ederim Allah razı olsun. Yani Elazığ'da böyle bir milletvekili olmasaydı ne emekliler maaş alabilirdi ne de kamu görevlisi memurlar maaş alabilirdi. Yani memurların maaşı bile bu milletvekilimizin sayesinde geliyor. Bu kadar başarılı bir vekilimiz var. Ayrıca AK Parti'den milletvekillerinden burada olan milletvekili var mı bilmiyorum ama biz de milletvekili olarak geziyoruz oralarda. Bütün parlamentoya önerim gelin Elazığ'a görün de Erol Keleş denilen bir milletvekilinin toplum üzerinde yarattığı etkiyi, oradaki saygınlığını kamu hizmetlerini nasıl kullandığını toplum karşısındaki itibarının ne olduğunu görün."