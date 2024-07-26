CHP Milletvekili: Hayvancılık desteklemeleri enflasyonun altında kaldı - Son Dakika
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CHP Milletvekili: Hayvancılık desteklemeleri enflasyonun altında kaldı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin yeni hayvancılık desteklemelerinin enflasyonun altında kaldığını belirterek, desteklemelerin yeterli olmadığını ve hayvancılık sektörünün sürdürülmesinin sorunlu hale geldiğini söyledi. Gürer, desteklemelerin bir yıl sonra verildiği için enflasyon karşısında eridiğini ve girdi maliyetlerinin artmasına rağmen süt fiyatlarının yeterli oranda artmadığını ifade etti.

26.07.2024 15:59
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ANKARA - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin yeni hayvancılık desteklemelerinin enflasyonun altında kaldığını belirterek, "Desteklemeler bir yıl sonra verildiği için enflasyon karşısında eriyor. Onun için bu desteklemeler yeterli ölçüde hayvancılık ile uğraşanlara fayda sağlamıyor. Enflasyon altında desteklerle hayvancılık sektörünün sürdürülmesi sorunlu hale gelir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler, desteklemelerin enflasyon altında kaldığını belirterek bu desteklemelerin hayvancılık ile uğraşanlara fayda sağlamadığını belirtti. "Destek çıkarılıyor ancak şartlar ağırlaşıyor" diyen Güler, şunları ifade etti:

"2024-2026 yılların yapılacak hayvancılık desteklemelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince farklı desteklemelerde artışa gidildi ancak bu artışlar enflasyon altında kaldı. Büyükbaş hayvancılıkta desteklemeler kapsamında buzağılar için 750 TL'lik destek 1000 TL'ye çıkarıldı. Yüzde 33'lük bir artış mevcut. Desteklemeler bir yıl sonra verildiği için enflasyon karşısında eriyor. Onun için bu desteklemeler yeterli ölçüde hayvancılık ile uğraşanlara fayda sağlamıyor. Girdi maliyetleri bir yılda yüzde 200'ün üzerinde artarken, çiğ süt fiyatlarındaki artış yüzde 30'larda kalmış durumda. Bu durumda hayvancılık yapanlar çok zor koşullarda bu işi sürdürüyor. Hatta diyorlar ki destekleme yerine yem fiyatlarındaki artışı engellesinler ve bizim süt fiyatlarımızda artış sağlasınlar.

"Destek çıkarılıyor ancak şartlar ağırlaşıyor"

Buzağı ile verilen destek 1000 TL'ye çıkarılıyor ama şartları ağırlaştırılıyor. Yani bütün destekleri vermemek için yapıyorlar. Ayrıca Türkiye'de ciddi anlamda buzağı ölümleri oluyor. Bir yıl verilecek destek açıklanıyor ve destek verdik deniyor. Destek açıklandığı anda doğumu gerçekleşen ya da hayvanlarla ilgili verilmesi gereken diğer farklı destekler anında ödenirse belki bir işe yarar. Ancak enflasyonun altında desteklerle hayvancılık sektörünün sürdürülmesi sorunlu hale gelir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili: Hayvancılık desteklemeleri enflasyonun altında kaldı - Son Dakika

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