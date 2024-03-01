CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mali müşavirlerin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması, yeni mesleğe başlayan mali müşavirlere KOSGEB desteklerinin verilmesi gibi konulara dikkat çekti.

01.03.2024 16:30  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 1 Mart Mali Müşavirler Günü nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; "Umuyorum ki bir sonraki 1 Mart'a kadar TBMM'de mali müşavirlerimizin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıklarını gideririz. Muhasebe ücretlerinde KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması beklentisini umarım çözeriz. Yeni mesleğe başlayan mali müşavirlerimize KOSGEB desteklerinin verilmesini umarım bu dönemde hep birlikte çözeriz" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 1 Mart Mali Müşavirler Günü dolayısıyla mali müşavirlerin sorunlarına ilişkin konuştu. Akbulut, şunları ifade etti:

"YENİ MESLEĞE BAŞLAYAN MALİ MÜŞAVİRLERİMİZE KOSGEB DESTEKLERİNİN VERİLMESİNİ UMARIM HEP BİRLİKTE ÇÖZERİZ"

"Umuyorum ki bir sonraki 1 Mart'a kadar TBMM'de mali müşavirlerimizin e-arşiv, fatura ve görüntüleme sistemlerindeki aksaklıklarını gideririz. Meslektaşlarımızın sistemden kaynaklı beyannameleri süresinde girmekteki yaşadıkları sıkıntıyı çözeriz. Ayın 26'sında muhtasar SGK, 28'inde KDV, ay sonunda e-defterlerin yüklenmesindeki sürelerin sıkışıklığını gideriz. Muhasebe ücretlerinde KDV tevkifatının uygulanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi için SGK ve maaş teşvikinin sağlanması beklentisini umarım çözeriz. Tüm mali müşavirlerin yeşil pasaporta kavuşmalarını umarım sağlarız. İş-işçi davalarında avukatların değil mali müşavirlerin ara buluculuk yapmalarını umarım sağlarız. Yeni mesleğe başlayan mali müşavirlerimize KOSGEB desteklerinin verilmesini umarım bu dönemde hep birlikte çözeriz."

CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Burdur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
13:37 İmamoğlu’ndan Ali Koç’u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 16:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili İzzet Akbulut, Mali Müşavirlerin Sorunlarına Dikkat Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement