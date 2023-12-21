CHP Milletvekili Kars\'ta doğal gaz kesintisine tepki gösterdi

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk Mahallerindeki konutlarda yaşayan bazı vatandaşların borçlarını ödeyememesi nedeniyle 700 konutun doğal gazının kesildiğine dikkat çekerek, "BOTAŞ, Enerji Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum; zemheri ayında, Aralık soğuğunda yaşlılarımız, hastalarımız var. Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesinde 700 konutun doğalgazını açın" çağrısında bulundu.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Atatürk ve Bayrampaşa Mahallelerinde, merkezi kombi sistemi bulunan TOKİ konutlarında yaşayan bazı vatandaşların borçlarını ödeyemediği için 700 konutun doğal gazının kesildiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

BOTAŞ ve Enerji Bakanlığı'ndan doğal gazın açılmasını isteyen Alp, şunları söyledi:

"Şu an TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ben de Kars milletvekili olarak bütçeyi başından sonuna takip etmeye gayret ediyorum.

11 trilyonun üzerinde bir bütçe büyüklüğü var. Fakat Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk Mahallelerinde 700 konutun doğal gazı maalesef kesik. Devlet vatandaşını soğukta bırakamaz. BOTAŞ, Enerji Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum; zemheri ayında, aralık soğuğunda yaşlılarımız, hastalarımız var. Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi'nde 700 konutun doğal gazını açın"