CHP Milletvekili: Yerel basın susturulmaya çalışılıyor

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(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Basın İlan Kurumu tarafından yerel basının susturulmaya çalışıldığını belirterek, "Yerel basın, basın yayın yaşamının kılcal damarları gibidir, susturamazsınız" dedi.

Çiler, yerel basının sorunlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yerel gazetelerin pandemi ile birlikte ekonomik olarak büyük yara aldığını vurguladı. Yerel gazetelerin dolar kurunun artması sonucu kağıt ve baskı masrafları nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını ifade eden Çiler, TÜİK verilerine göre Türkiye'de gazete ve dergi sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48'e düştüğünü aktardı.

"Basın İlan Kurumu bu karardan vazgeçmelidir"

Yerel basının, farklı seslerin duyulması ve toplumun taleplerinin dile getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çiler, şunları kaydetti:

"Yerel basın, bütün basın yayın yaşamının kılcal damarları gibidir. Yerel gazetelerin gelirleri abonelikler, reklamlar ve resmi ilanlardır. Basın İlan Kurumu'nun zorunlu ilanlar dışında ilan yayınlatılmamasına yönelik aldığı kararlar yerel basını ekonomik olarak yıkmıştır. Bu karar pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya bir darbe daha vurmuştur. Yerel gazeteler devletten destek beklerken alınan bu kararlar sonucunda ayakta duramaz hale gelmişlerdir.

Basın İlan Kurumu aldığı kararla yerel basını yok etmektedir. Yerel basın susturulmaya çalışılmaktadır. Kağıt baskı masrafları artmışken, ekonomik kriz sebebiyle zor günler yaşayan yerel basına resmi ilan verilmemesi yerel basını kaderine terk etmektir. Bu karardan Basın İlan Kurumu vazgeçmelidir."