CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... CHP'li Sarıgül: "Tünelin Sonundaki Işık Hatay'da Gözüktü"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Bu yağmura rağmen, bu hava koşullarına rağmen Hatay'daki heyecanı hissediyorum. Tünelin sonundaki ışık Hatay'da gözüktü" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yapılıyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Sarıgül, şunları söyledi:

"Hatay'da büyük bir bekleyiş var. Gerçekten Hatay burada, ayakta. Hatay'da değişimin ayak seslerini görüyoruz. Hatay'da bugün hiçbir siyasi parti gözetmeden bütün yurttaşlarımız CHP'ye, Genel Başkanımız Özgür Özel'e gösterdiği ilgi muhteşem. Bu yağmura rağmen, bu hava koşullarına rağmen Hatay'daki heyecanı hissediyorum. Tünelin sonundaki ışık Hatay'da gözüktü."