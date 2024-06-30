CHP Milletvekili Serkan Sarı, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Altında Kaldığını İddia Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Serkan Sarı, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Altında Kaldığını İddia Etti

Geniş Video İzle

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, son 10 yıllık verilere dayanarak asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti. Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek asgari ücretlilerin gelir seviyesini artırmalarını talep etti. Sarı, iktidarın zenginleri savunduğunu ve yoksulları görmezden geldiğini ifade etti.

30.06.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını son 10 yıllık tablo ile ortaya koyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslendi. Sarı, "Açlık sınırının altında yoksulluğa mahkum ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyorsunuz. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanımızın hakkını gasp ediyorsunuz" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı son 10 yıllık açlık sınırı, asgari ücret, asgari ücretin dolar karşılığı ve dolar-TL paritesini değerlendirdiği çalışmasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çağrıda bulundu. "Acilen toplanarak asgari ücretlilerimizin gelir seviyesini açlık sınırının üzerine çıkaracak bir tutara taşımanız gerekmektedir" diyen Sarı, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"2014 – 2024 yılları arasında asgari ücret 11 kez açlık sınırının üzerinde kısa süreli olarak yüksek seyretti. Bu istisnalar, asgari ücretin yılın başındaki artışlarına denk düştü. Ancak, asgari ücret açlık sınırı karşısında Ocak-Mart 2024 tarihlerinde en fazla 3 ay dayanabildi. Bugüne kadar (Haziran 2024) geçen 126 ayda 115 ay boyunca asgari ücretli açlık sınırının altında ücret alarak mağdur edildi."

"İktidar hep zenginleri savundu"

"Emek düşmanı AKP iktidarı, iktidarda olduğu süre boyunca her zaman asgari ücretlimizi açlığa mahkum etti" diyen CHP'li Serkan Sarı şöyle devam etti:

"Açlık sınırı karşısında asgari ücretlinin durumu hep ezilen, hep kaybeden, hep yokluğa mahkum olan birer birey haline geldi. AKP iktidarı ile beraber mevcut iktidarın yaratmış olduğu ekonomik koşullar altında hep kaybeden asgari ücretlimiz oldu. Hep iktidar zenginleri, işverenleri ve saltanatı savundu. Ne yazık ki sokaktaki düşük gelirli seviyesindeki açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği vatandaşları görmez oldu.

Şu grafikte zaman zaman görüyoruz asgari ücretliler 2019-2020 yılından itibaren ara ara yılbaşında açlık sınırının üzerine çıkmış olsa da ne yazık ki son dönemdeki enflasyonist ortam karşısında almış oldukları asgari ücret eriyerek açlık sınırının çok çok altına düşmekte. Bu yıl da asgari ücrete zam verildiğinde Ocak ayında vurgulamıştık. 'TÜİK verileriyle oynayarak açlık sınırının altında vermiş olduğunuz bu rakam her geçen gün eriyecek ve ilk çeyrekte açlık sınırının çok çok altında kalarak yokluğa ve yoksulluğa mahkum edeceksiniz çalışanlarımızı' demiştik. ve dediğimiz gibi de oldu. Enflasyon altında. Her gün zam üstüne zam. Benzine zam. Daha dün elektriğe zam geldi yüzde 38 oranında. Ocak ayından bugüne kadar tükettiğimiz her mala yüzde 40 ile yüzde 70 arasında zam geldi. Tek bir artış olmayan nokta var. O da asgari ücretlilerin gelir seviyesi.

Bakan Işıkhan'a çağrı: "Çözüm üretin"

Bakan Işıkhan'a sesleniyoruz. Asgari ücretle ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Yaptığı açıklamalarda da artış olmayacağını beyan ediyor. İşverenden yana tavır takınarak ne yazık ki açlık sınırının altında yoksulluğa mahkum ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyorsunuz. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanımızın hakkını gasp ediyorsunuz. Enflasyon altında onları yok sayıyorsunuz. Zam üstüne zam veriyorsunuz ama tek zam vermediğiniz asgari ücretlimizin geliri. Bugün siz iktidara geldiğinizden beri evet her şey arttı. Dolar arttı, benzin arttı, faizler arttı, enflasyon arttı ama artmayan tek şey asgari ücretlimizin alım gücü. Buradan çağrıda bulunuyorum. Acilen toplanarak asgari ücretlilerimizin gelir seviyesini açlık sınırının üzerine çıkaracak bir tutara taşımanız gerekmektedir. Bu çağrımıza kulak verin, sokaktaki vatandaşın isyanına kulak verin ve acilen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretin."

Kaynak: ANKA

Vedat Işıkhan, açlık sınırı, Asgari Ücret, Milletvekili, Balıkesir, Mahkum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Serkan Sarı, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Altında Kaldığını İddia Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:52:31. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Serkan Sarı, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Altında Kaldığını İddia Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement