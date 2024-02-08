CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: İktidar depremde enkaz kaldıramadı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: İktidar depremde enkaz kaldıramadı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, iktidarın depremde enkaz kaldıramadığını ve vatandaşların yaşam umudunu yok ettiğini belirtti. Kılıç, ayrıca iktidarın deprem vergisi topladığını ancak depremzedelere gereken yardımı yapmadığını ifade etti.

08.02.2024 20:52  Güncelleme: 20:54
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "1 yıl önce, 50 binden fazla vatandaşımız kağıttan kentlerde ertesi güne uyanamadı. O andan itibaren acıyı da çaresizliği de hep birlikte yaşadık. Salgında maske dağıtamayan iktidar; yangında uçak, depremde de enkaz kaldıramadı. Ama bolca deprem vergisi topladı. IBAN atıp para topladı. Hiçbir yere sığdıramadığı depremzedelere de ev yerine barikat kurdu. Deprem, 65 saniyede 50 bin insanımızı bizden aldı; iktidar ise 365 günde milyonlarca vatandaşımızın yaşam umudunu" dedi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bölgeyi ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gözlemlerini TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi. Kılıç, şunları söyledi:

"1 yıl önce, 50 binden fazla vatandaşımız kağıttan kentlerde ertesi güne uyanamadı. O andan itibaren acıyı da çaresizliği de hep birlikte yaşadık. Gecenin sessizliğinden fışkıran yardım çığlıkları bir tek saraydan duyulmadı o gece. 2 gün önce yine deprem bölgesindeydik. Depremin acısı geçti sanmayın. Barınma başta olmak üzere sağlık, yiyecek ve su sorunları devam ediyor. Depremin üzerinden sanki 3-4 gün geçmiş gibi. Halen her yer enkaz, her yer harabe, her yer iş makinesi... Salgında maske dağıtamayan iktidar; yangında uçak, depremde de enkaz kaldıramadı. Ama bolca deprem vergisi topladı. İmar affı çıkarıp para topladı. Çadır satıp para topladı. IBAN atıp para topladı. Hiçbir yere sığdıramadığı depremzedelere de ev yerine barikat kurdu. Aslında depremle değil, vatandaşla mücadele etti. Deprem, 65 saniyede 50 bin insanımızı bizden aldı; iktidar ise 365 günde milyonlarca vatandaşımızın yaşam umudunu...Aynı acılar tekrar yaşanmasın diye unutmayacağız, unutturmayacağız."

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: İktidar depremde enkaz kaldıramadı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: İktidar depremde enkaz kaldıramadı - Son Dakika


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