CHP Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da 4 yıl önce başlatılan Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan projenin detaylarıyla ilgili bilgi istedi. Projenin ulusal ve uluslararası kurumlara başvurularının devam ettiği belirtilirken, projenin amaçları, tamamlanma oranı, harcamalar ve işlerlik kazanan bölümlerin yarattığı istihdam ve gelir miktarları hakkında bilgi talep edildi.

15.06.2024 09:25
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'da 4 yıl önce Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adı altında 12 ilçeyi ve Tokat'ın 3 ilçesini kapsayan projenin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Torun, verdiği soru önergesiyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan projenin detaylarıyla ilgili bilgi istedi.

Ordu'da 4 yıl önce Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adı altında 12 ilçeyi, Tokat'ta 3 ilçeyi kapsayan bir proje başlatıldı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) koordine ettiği Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) finansman sağlayacağı açıklanan projeyi internet sitesinden öğrendiklerini ifade ederek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Torun, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Uluslararası finansman desteklerine başvurulan bir projenin bütün ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz"

Başlangıcının üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına karşın proje için ulusal ve uluslararası kurumlara başvuruların devam ettiğini belirten projeye ilişkin şunları söyledi:

"Proje devasa bir alana yayılıyor, içeriğini tam olarak bilmiyoruz ancak bu kadar geniş bir alanda çok sayıda tüzel ve gerçek kişiyle temas edilmesi gerekiyor, uluslararası fonlara da finansman desteği için başvurulduğu anlaşılıyor ancak hangi başvurunun, ne aşamada olduğu da belirsiz. Bir taraftan çok sayıda kamu kurumunun finansman desteği vermesinin beklendiği açıklanmış ancak beklenti nedir? Sözü edilen kurumlar bütçelerinden hangi miktarda ödenekler ayırmıştır? Bu soruların da cevabı yok. Projenin uygulanacağı bölgenin temel geçim kaynağı zaten tarım ve hayvancılık. Bölgedeki çiftçimizi kalkındıracak projelerin başlatılmasını herkesten çok biz isteriz ama kamu kurumlarının dahil olduğu, uluslararası finansman desteklerine başvurulan bir projenin bütün ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi veren Torun, önergede Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"-Projenin amaçlarının açıklanmış olmasına karşın proje kapsamına yapılacak işler detaylı olarak açıklanmamıştır. Proje kapsamda inşa edilmesi planlanan yapıların ve yürürlüğe konulması beklenen uygulamaların tam listesini açıklar mısınız?

-Projenin tamamlanma oranını açıklar mısınız? Başlangıcından bugüne kadar proje için yapılan toplam harcamayı ve tamamlanan işleri açıklar mısınız?

-Projenin işlerlik kazanan bölümlerinin yarattığı istihdam ve gelir miktarlarını açıklar mısınız?

-Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin tamamlanacağı tarihi açıklar mısınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Seyit Torun, Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin detaylarının açıklanmamasını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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