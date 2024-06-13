CHP Milletvekili Seyit Torun: Fındıkta 150 liranın altındaki fiyatı kabul etmemiz mümkün değil - Son Dakika
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CHP Milletvekili Seyit Torun: Fındıkta 150 liranın altındaki fiyatı kabul etmemiz mümkün değil

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatlarının 150 liranın altında olmaması gerektiğini belirterek, fındık üreticisinin mağdur olmamasını ve alın terinin karşılığını almasını istedi. Torun, fındık sektörünün yıllardır hak ettiği yere gelememesi ve tarım alanlarının sahipsiz kalması konularında da eleştirilerde bulundu.

13.06.2024 18:01
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(ANKARA)- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Üreticinin mağdur olmamasını, alın terinin karşılığını almasını istiyorsak asla ve asla fındıkta, 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık alım fiyatları ve fındık üreticisinin sorunlarıyla ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Fındığın ihracatta en net döviz kazandıran ürün olduğunu vurgulayan Torun, "Bu ülkenin 70 sente muhtaç olduğu anlarda bile ülkeye döviz sağlayan bir ürün. Ama bu ürün maalesef yıllardır hak ettiği yere gelemedi. Her yıl bir mağduriyeti yaşıyoruz. Her yıl bir sorunu gündeme getiriyoruz ama sonuç alamıyoruz" diye konuştu.

Fındık üreticisinin kahverengi kokarca istilasıyla da uğraştığını anlatan Torun, "Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda yetersiz kaldı" dedi.

Türkiye'de fındık üretiminden doğrudan veya dolaylı olarak 8 milyon kişinin geçimini sağladığını ifade eden Torun, "Fındık kan kaybettikçe, fındık sektörü küçüldükçe bu devasa istihdam alanı daralıyor. 'Sektörü nasıl büyütürüz' sorusu hiç sorulmuyor. Enflasyonun, döviz kuru dalgalanmalarının altında ezdikleri üreticiler, fındıktan çekiliyor. Artık göç etmeye başlıyor ve o tarım alanları, fındık bahçeleri sahipsiz kalıyor" diye konuştu.

Fındık üreticisine verilen desteğin 10 yıldır artmadığını savunan Torun şunları söyledi:

"Fındık üreticisinin, özellikle Doğu Karadeniz'deki fındık üreticisinin hali perişan. Bakın makineli tarım yapamıyor, girdileri çok yüksek, dönüm başına aldığı verim doğal şartlardan dolayı düşük. Fındık üreticisini sahipsiz bırakıyorsunuz. Rekolte oyunlarına kulak asmadan bu yılda fındıkta kilo başına 150 liradan bir kuruş aşağısına asla razı olamayız. Bugünkü maliyetler enflasyon hesaplandığında, üreticinin alın terinin karşılığını almasını istiyorsak, mağdur olmamasını istiyorsak asla ve asla fındıkta 150 liranın altındaki bir fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Seyit Torun: Fındıkta 150 liranın altındaki fiyatı kabul etmemiz mümkün değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Seyit Torun: Fındıkta 150 liranın altındaki fiyatı kabul etmemiz mümkün değil - Son Dakika
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