CHP Milletvekili Seyit Torun, kokarca böceği sorununa önlem alınmamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Seyit Torun, kokarca böceği sorununa önlem alınmamasına tepki gösterdi

CHP Milletvekili Seyit Torun, kokarca böceği sorununa önlem alınmamasına tepki gösterdi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu ilinde tarım ürünlerine zarar veren kokarca böceği sorununa önlem alınmamasına tepki gösterdi. Torun, Bakanlığın sadece tavsiyede bulunarak üreticiye yardımcı olmadığını belirtti ve çözüm istedi. Ayrıca, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunları da dile getiren Torun, fındıkta rekolte oyunlarına dikkat çekti ve Tarım Bakanlığı'nı mücadeleye davet etti.

25.04.2024 14:59
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(ANKARA)- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu ilinde fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kokarca böceği sorununa önlem alınmamasına tepki gösterdi. Torun, "Larva döneminde yok etmesi gereken, bu zararlıyla mücadele etmesi gereken Bakanlık şimdi üreticiye sadece tavsiyede bulunuyor 'Şu ilacı alın, şunu kullanın' diye. Üreticinin tavsiyeye ihtiyacı yok, çözüme ihtiyacı var. Geçen yıl birçok bölgede üretici ciddi zarar gördü, fındığını satamadı ve sahilden itibaren üst kesimlere doğru zararlı ilerliyor. Bugün gerçekten üreticimiz çok ciddi bir sorunla karşı karşıya ama Bakanlık ne yapıyor? Uyuyor, tavsiyede bulunuyor. Üreticinin tavsiyeye ihtiyacı yok, çözüme ihtiyacı var" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bölgenin geçim kaynağı olan fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca böceğinin sayılarında yaşanan artışa dikkat çekti. Kokarca böceğinin geçen yıl ürünlere büyük zarar verdiğini ifade eden Torun, konuyu Meclis kürsüsünde de dile getirdi, biran önce önlem alınmasını istedi.

"İKTİDAR FINDIĞI KADERİNE TERK ETTİ"

Torun, Ordu'nun sorunlarının başında fındığın geldiğini belirterek, "Fındık temel geçim kaynağımız ama yirmi iki yıldır iktidar maalesef fındığı kaderine terk etti. Doğrudan gelir desteği vermeye başladı, 2014'ten bu yana dönüm başına sadece 170 lira. İnsaf... Yani şu anda bakıldığında aslında 800 ile 1.000 lira olması gereken destek maalesef sadaka seviyesinde kaldı, üreticiye de zaten hiçbir katkısı yok. 'Lisanslı depoculuk' dendi, havada kaldı, FİSKOBİRLİK zaten kapanmayla yüz yüze bırakıldı. Maalesef yirmi iki yıldır bu iktidar fındıkla ilgili hiçbir şekilde katkı sunmadı" dedi.

Fındıkta rekolte oyunlarıyla karşı karşıya olduklarını belirten Torun, "Şu anda bir karanfil sayımı gündemde, her yıl yapılır bu, bir tahminde bulunulur 'En az 850 bin ton' falan denir, ya 400 bin ton ya 500 bin ton civarında rekolte geliştirilir. Fiyat bu tahmine göre oluşuyor ama kaybeden kim? Üretici. Mağdur olan kim? Üretici. Tuzu kuru olan tabii bir şekilde depoluyor ama mecbur satmakta olan üreticimiz bundan çok büyük zarar görüyor" diye konuştu.

"TARIM BAKANLIĞI SADECE TAVSİYEDE BULUNUYOR"

"İktidar fındığa zarar veriyor ama bir zararlı da bu sene çıktı başımıza, kokarca, fındık üreticisinin şu anda baş belası" diyen Torun, "Geçen yıl bu sorunu gündeme getirmemize rağmen Tarım Bakanlığı bir adım atmadı" dedi. Torun şunları söyledi:

"Larva döneminde yok etmesi gereken, bu zararlıyla mücadele etmesi gereken Bakanlık şimdi üreticiye sadece tavsiyede bulunuyor 'Şu ilacı alın, şunu kullanın.' diye. Üreticinin tavsiyeye ihtiyacı yok, çözüme ihtiyacı var. Geçen yıl birçok bölgede üretici ciddi zarar gördü, fındığını satamadı ve sahilden itibaren üst kesimlere doğru zararlı ilerliyor. Bugün gerçekten üreticimiz çok ciddi bir sorunla karşı karşıya ama Bakanlık ne yapıyor? Uyuyor, tavsiyede bulunuyor. Üreticiye diyor ki 'Şu ilacı al, bu ilacı al.' Üreticinin alacak parası mı var, onunla mücadele verecek durumu mu var? Bunu soran yok ama gene yapacaklarını yaptılar.

Bakın, Gürcistan -hemen komşu ülke- aynı zararlı orada da vardı, havadan ilaçlamayla, değişik usullerle devreye girdiler ve yok ettiler ama bizde maalesef üretici gene kaderiyle baş başa kaldı. Maalesef bu yılda kokarca belasıyla karşı karşıyayız. Bir an önce Tarım Bakanlığını bir mücadeleye davet ediyoruz. Larva döneminde yapmadınız, bari hiç değilse şimdi üreticinin yanında olun, bu zararlıyla mücadele edin."

Kaynak: ANKA

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