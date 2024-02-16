CHP Milletvekili Seyit Torun, Bakan Işıkhan\'a SGK primleri ve 4B sigorta primlerinin artışı hakkında soru yöneltti

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'a 2024 yılı için belirlenen SGK primlerini ödemekte zorlanan esnafı ve "4B sigorta primlerine neden yüzde 100 zam yapıldığını sordu. Torun, Bakan Işıkhan'a "Ödeme ve vergilendirme adaletsizliklerinin giderilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?" sorusunu yöneltti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Torun, önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:
"KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN SAHİBİ OLAN VATANDAŞLARIMIZ 2024 YILI İÇİN BELİRLENEN SGK PRİMLERİNİ ÖDEMEKTE ZORLANMAKTA, ÇOK SAYIDA ESNAFIMIZ YENİ YILDA BELİRLENEN PRİMLERİ ÖDEYEMEMEKTEDİR"
"Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizliklerden en çok etkilenen toplum kesimlerinin başında esnafımız gelmektedir. Enflasyonist ekonomiye karşın müşteri kaybetmemek adına fiyat artışlarını etiketlere yansıtamayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sahibi olan vatandaşlarımız 2024 yılı için belirlenen SGK primlerini ödemekte zorlanmakta, çok sayıda esnafımız yeni yılda belirlenen primleri ödeyememektedir. 2023 yılında 3.452 lira olan en düşük 4B(Bağ-Kur) primi yüzde yüz artışla 6.900 liraya yükseltilmiştir. Asgari ücrete yüzde 49, en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapılırken sigorta primlerine yüzde 100 oranında artış yapılması ne ekonomik ne etik hiçbir kurala uygun değildir. Söz konusu dengesizlik devletin Anayasa ile bağlı olduğu adalet ilkesiyle çelişmekte, toplum vicdanını yaralamaktadır."
Torun, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:
"4B SİGORTA PRİMİ BURCU BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISINI AÇIKLAR MISINIZ?"
"2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında son ödeme tarihi geçmiş olan 4B sigorta primi taksitlerinin sayısını açıklar mısınız? 2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında son ödeme tarihi geçmiş 4B sigorta primi borcu bulunan vatandaşlarımızın sayısını açıklar mısınız? Asgari ücrete yüzde 49, en düşük emekli maaşına yüzde 33.3 zam yapılırken 4B sigorta primlerine yüzde 100'ün üzerinde artış yapılmasının sebeplerini açıklar mısınız? Ödeme ve vergilendirme adaletsizliklerinin giderilmesi amacıyla herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmekteyse 4B sigorta primlerinin hangi rakamlar ile güncellenmesi planlanmaktadır?"
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Seyit Torun, Bakan Işıkhan'a SGK primleri ve 4B sigorta primlerinin artışı hakkında soru yöneltti - Son Dakika
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