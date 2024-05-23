CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi'nin Fuar Açılışına Katılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi'nin Fuar Açılışına Katılmamasına Tepki Gösterdi

CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi\'nin Fuar Açılışına Katılmamasına Tepki Gösterdi

Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vali Ali İhsan Su'nun açılışa katılmamasına tepki göstererek, yerel yönetimlerle konuşmayan ve sivil toplumu dışlayan merkezi idarenin vali ve kaymakamlarının olamayacağını belirtti.

23.05.2024 19:06  Güncelleme: 19:13
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vali Ali İhsan Su'nun açılışa katılmamasına tepki göstererek, "Başka hiçbir kent yoktur ki, Diyarbakır veya bölgedeki kentler gibi, yerel yönetimleriyle konuşmayan, sivil toplumu dışlayan, merkezi idarenin vali ve kaymakamları olamaz. Bunu da bir kez daha kınıyorum" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını açtı. Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar açılışına CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılışında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, turizmin gelişmesinde barış ortamının önemine değindi. Mezopotamya'da barış ve savaş ortamlarının yaşandığını aktaran Tanrıkulu, "Mezopotamya iki nehir arasındaki kutsal topraklardır. Kadim kültürlere beşiklik etmiş. Bu topraklarda yıllarca eziyetler çekildi. Bu topraklar bu coğrafya birçok savaş gördü ve halen de görüyor. Savaşların dışında insanlar yüzyıllarca barış içerisinde bir arada yaşadı. Turizmin gelişeceği ortam, barış ortamıdır. Barışın olmadığı yerde turizm gelişmez. Bizlere en başta düşen görev, bu topraklarda kalıcı barışı nasıl inşa edebileceğimizi tartışmak, konuşmak ve bunun için ısrar etmektir. Gerçekten bu toprakları çatışmadan, şiddetten, savaştan, silahtan uzak bir hale getirsek, halklarımızın barış içerisinde yaşayacağı coğrafyayı oluşturmalıyız" dedi.

'Bu şehrin valisi burada olması gerekiyor'

CHP'li Tanrıkulu, fuarın açılışına Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun katılmamasına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Beni bugün için sevindiren ortam, barışa giden yolda ya da çatışmanın bitmesinde giden yolda yıllardan sonra seçilmiş belediye başkanlarımızın bu salonda bir arada olmanın ve bizlerin de onlara hitap etmesi benim açımdan son derece mutluluk ve gurur vericidir. Bunu sürdürmek ve kalıcı bir hale getirmek için çaba içerisinde olmalıyız. Bir üzüntümü de buradan paylaşayım, sonuçta Diyarbakır, Mezopotamya'nın en kadım şehridir. Bu şehrin valisi burada olması gerekiyor. Merkezi idaredeki insanların burada olması gerekiyor. Başka hiçbir kent yoktur ki, Diyarbakır veya bölgedeki kentler gibi, yerel yönetimleriyle konuşmayan, sivil toplumu dışlayan, merkezi idarenin vali ve kaymakamları olamaz. Bunu da bir kez daha kınıyorum. Valinin bir programı varsa, onun yerine gelecek yardımcısı vardır. Burada bulunan dinamikler, sivil toplum, siyaset kurumu temsilcileri bu ortamı kalıcı hale getirmek ve barışı yerelden inşa etmek için üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda ısrarcı olacağız."

Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı, 23-26 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır Valisi'nin Fuar Açılışına Katılmamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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