CHP Milletvekili Tanrıkulu, göçerlere yönelik zorluklara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Tanrıkulu, göçerlere yönelik zorluklara tepki gösterdi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaz aylarında göçerlere yönelik çıkarılan zorlukları ve meraların yasaklanmasını eleştirerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya neden böyle bir uygulama yapıldığını sordu. Tanrıkulu, Yumaklı'nın sadece yönetmelik hükümlerine atıfta bulunarak verdiği yanıta tepki gösterdi ve göçerlerin temel haklarının ve ihtiyaçlarının neden gözetilmediğini sordu.

14.06.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaz aylarında daha serin yerlere gitmek isteyen göçerlere zorluk çıkarıldığını ve meraların yasaklandığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya bunun nedenini sordu. Tanrıkulu, Yumaklı'nın sadece yönetmelik hükümleriyle verdiği yanıta, "Size göçerlere bu eziyetin neden uygulandığını, bölgedeki valilerin neden bunların temel haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmediğini sorduk. Maalesef sorundan tamamen kopuk bir yanıt aldık" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, göçerliğin sosyolojik ve coğrafi bir gerçek olduğunu vurgulayarak, göçerlerin yaşadıkları zorluklara ve çıkarılan engellere dikkat çekti. Tankırulu, "Yazın başında da daha sıcak yerlerden, yani Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Mardin'den daha serin yerlere, yaylalara çıkmak üzere yol aldılar ve her sene kamu görevlilerinin ve Valilerin baskısıyla karşı karşıya kalırlar; yolları kesilir, ceza alırlar ve birçok sorunla karşı karşıya kalırlar.

Bu yılın başında da yani geçtiğimiz ay, sezonun başında da Göçerler bana ulaştılar, hepsi benim dostum, uzun yıllardır tanıyorum. Aynı baskılara maruz kaldıklarını, meraların yasaklandığını ifade ettiler" dedi.

Göçerlere meraların yasaklanmasını ve çıkarılan zorlukları TBMM gündemine taşıyan Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yumaklı'nın, göçerlere meraların neden yasaklandığına ilişkin sorusuna, sadece yönetmelik hükümlerine gönderme yaparak yanıt vermesini eleştirdi. Tanrıkulu yaptığı açıklamada tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tarım ve Orman Bakanına soru sordum: Nedir bu yasakların nedeni? Neden Valiler bu baskıyı yaparlar diye, verdiği cevaba bakın... Hiçbir cevap vermemiş, buraya sadece yönetmelik maddelerini yazmış. Sorduğumuz sorular şu: Giriş yasağı konulmasının nedeni nedir? Neden meralar yasaklanmaktadır? Neden ceza yazılmaktadır göçerlere bu zor koşullarda? Verdiği cevap sadece yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca 'Valiler şu kararı alır, bu kararı alır...' Size bunu sormadık. Size göçerlere bu eziyetin Neden uygulandığını, bölgedeki valilerin neden bunların temel haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmediğini sorduk. Maalesef sorundan tamamen kopuk bir yanıt aldık."

Kaynak: ANKA

Milletvekili Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanı, Milletvekili, Diyarbakır, İnsan Hakları, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, göçerlere yönelik zorluklara tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:17:42. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Tanrıkulu, göçerlere yönelik zorluklara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement