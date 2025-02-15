CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan Kayyum Atamasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Adalet ve Kalkınma Partisi belediye meclislerini feshetmiştir ve doğrudan doğruya valiyi halkın iradesinin yerine koymuştur. Bu açıkça darbedir. TBMM'de temsil edilen 15 siyasi partinin 11'inin ortak imzayla verdiği kayyumla ilgili yasa tasarısı vardır. Ona rağmen bu dönemde kayyum atamak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni demokrasi sınavı ile bir kez daha karşı karşıya getirmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkan Vekili olarak atadı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayyum atamasına tepki göstererek şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplumsal barışı inşa etme gibi bir niyetinin olmadığı bu sabah itibarıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum ataması ile bir kez de ortaya çıkmıştır. Toplumsal barış, demokrasiyle, adaletle, insan haklarıyla, güvenle ve samimiyetle inşa edilir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi, halkın iradesini gasp ederek böyle bir niyetinin olmadığını yine ortaya koymuştur. Belediye meclislerini feshetmiştir ve doğrudan doğruya valiyi halkın iradesinin yerine koymuştur. Bu açıkça darbedir. TBMM'de temsil edilen 15 siyasi partinin 11'inin ortak imzayla verdiği kayyumla ilgili yasa tasarısı vardır. Ona rağmen bu dönemde kayyum atamak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni demokrasi sınavı ile bir kez daha karşı karşıya getirmiştir.

Sonuçta bu uygulamayı yapanlar demokratik yollarla sandıkta; yolsuzluk yapanlar, halkın iradesini yok sayanlar da adil yargılama kuralları içerisinde mutlaka yargı önünde hesap vereceklerdir. Biz dayanışma ile mücadele ederek mutlaka ama mutlaka bu zalimliği yeneceğiz."