CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi

CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tarımsal destekleri eleştirerek, 'Desteklerin yetersiz olduğunu ve Türk tarımına çare olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bilmeyen tek adres saraydır. AKP iktidarıdır. Sarayın birazcık vicdanı kaldıysa, çiftçinin sesini duyar ve tarımsal destekleri revize eder' dedi.

25.08.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tarımsal destekleri eleştirerek, "Desteklerin yetersiz olduğunu ve Türk tarımına çare olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bilmeyen tek adres saraydır. AKP iktidarıdır. Sarayın birazcık vicdanı kaldıysa, çiftçinin sesini duyar ve tarımsal destekleri revize eder" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren '2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin' kararnameye yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Karakoz, "Kararnameye göre; geçen yıl bazı ürünlerde 46 lira olan gübre desteği 62 lira, yine geçen yıl bazı ürünlerde 21 lira olan gübre desteği 35 lira olarak belirlendi. Mazotta geçen yıl 345 lira olan kütlü pamuk desteği bu yıl 410 lira oldu. Açıklanan bu desteklerin yetersiz olduğunu ve Türk tarımına çare olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ama bunu bilmeyen tek adres saraydır. AKP iktidarıdır. Sarayın birazcık vicdanı kaldıysa, sofrasında yediği ekmeğin, sebzenin, meyvenin ve yemeğin kıymetini biliyorsa çiftçinin sesini duyar ve tarımsal destekleri revize eder" dedi.

"İktidarın çiftçiye faydası kalmamıştır"

Karakoz, işçi yevmiyesinin ve icar parasının arttığını ve çiftçinin tarlasına gübre atamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İktidarın açıkladığı yüzde 61'lik enflasyon oranı bile yanlışken hangi yüzle ve vicdanla tarımsal destekleri yıllık enflasyon oranından az belirlersiniz. AKP iktidarı ve tek adam rejiminin çiftçiye hiçbir faydası kalmamıştır. Ülke tarımı bitme noktasına gelmiş, çiftçimiz bataklığa saplanmıştır. Kurtuluş seçimdir. Kurtuluş CHP'dir. Açıklanan bu tarımsal destekleri kabul etmek mümkün değildir. Her alanda ülkeyi kaosa sürükleyen bu iktidar, biraz olsun çiftçiyi düşünüyorsa; 2024 Yılı Tarımsal Desteklemelere ilişkin kararnameyi revize etmelidir, çiftçimize sahip çıktığını göstermelidir."

Kaynak: ANKA

Evrim Karakoz, Milletvekili, Ekonomi, Aydın, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Tarımsal Destekleri Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement