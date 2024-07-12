CHP Milletvekili TÜİK Başkanını Eleştirdi

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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon hesaplamalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, "TÜİK kendini şeffaf sanıyor. Tam bir komedi. TÜİK Başkanı halkımıza masal anlattığı gibi kendi de bu masallara inanıyor" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın özel olarak davet edilen sınırlı sayıda gazeteciye yaptığı sunumda insanların aklı ile alay ettiğini söyledi. İlgezdi, açıklamasında, "TÜİK Başkanı Çetinkaya enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark bulunmadığını bile söyledi. Bugün yüz liraya aldığımız ürünü yarın 175 liraya almamızla 145 liraya almamız arasında fark göremeyen biri tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Ne kadar yazık. Bu açıklama en düşük emekli maaşının 10 bin lira, asgari ücretin 17 bin lira olduğu ülkemizde insanların geçinememesi ile dalga geçmektir" ifadelerine yer verdi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın basın mensuplarına yaptığı sunumun TÜİK masallarının artarak devam edeceğini ortaya çıkardığını belirten Akkuş İlgezdi, "TÜİK Başkanına göre ülkemiz en şeffaf ülkelerin başında geliyormuş. İki yıldan uzun süredir tüketici fiyat endeksi hesaplaması için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayan TÜİK kendini şeffaf sanıyor. Tam bir komedi. TÜİK Başkanı halkımıza masal anlattığı gibi kendi de bu masallara inanıyor" dedi.

"Tüik başkanı mahkeme kararına uymamayı savunuyor"

Akkuş İlgezdi, TÜİK'in sunumunda mahkeme kararına uymamalarını da savunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"TÜİK'in Haziran 2022 itibarıyla enflasyona esas ortalama madde fiyat listesini yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine DİSK tarafından başlatılan bir hukuki süreci de TÜİK Başkanı çarpıtıyor. Mahkemenin TÜİK aleyhinde verdiği ve şu an istinaf aşamasında olan kesinleşmiş yargı kararına 'Hukuka aykırı bir yürütmeyi durdurma kararı aldılar' diyerek mahkeme kararını da yok sayıyorlar. Hangi hukuk devletinde, devletin bir kurumunun başkanı mahkeme kararına uymadıklarını ifade edebilir? Mahkeme kararına uyulmaması suçtur ve bunun hesabını TÜİK Başkanı ve onu atayanlar vermelidir!

"TÜİK, İTO ve ENAG'ı itham ediyor"

TÜİK kendi açıkladığı ve halkımızın yaşadığı enflasyonla alakası olmayan rakamları aklamak için, gerçek enflasyon verilerini açıklayan İTO ve ENAG'a 'gerçeği yansıtmıyor' diyor. Halkın cebi gerçeği görüyor ama. Halkımız TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla değil, ENAG'ın gerçek rakamları ile enflasyonu hissediyor. Her geçen gün alım gücü düşen halkımız gerçek enflasyonu TÜİK Başkanından daha iyi biliyor ve maalesef bu acı durumu iliklerine kadar yaşıyor.

Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterirmiş. TÜİK Başkanının sunumunda ülkemizdeki şirket karlarının enflasyonu yukarı taşıdığı itirafı var. Sunumda 'Şirket karlarının enflasyon üzerindeki etkisi yüzde 45. Türkiye'de şirket kar artışları fahiş' bilgilendirmesi yer alıyor. Ticaret Bakanlığı ise durum hakkında hiçbir çalışma yapmadığı, fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmediği için halkımız enflasyonun etkisini daha da yoğun hissediyor"