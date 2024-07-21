CHP Milletvekili Tunca Nehri'nin kirliliğine tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tunca Nehri'nin kirliliğine tepki gösterdi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Tunca Nehri'nin kirliliğine dikkat çekerek, nehrin canlı ortamının bitme noktasına geldiğini belirtti. Yazgan, yetkililere seslenerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve nehirlerin kirletilmemesi gerektiğini vurguladı.

21.07.2024 14:00
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(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tarihi Tunca Köprüsü'nün önünde yaptığı açıklamada; Tunca Nehri'nin kirliliğine işaret ederek "Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız" diye tepki gösterdi.

CHP'li Yazgan, Edirne'de bulunan Tunca Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekti.  Tunca Köprüsü önünde ve nehrin kenarında açıklama yapan Yazgan, "Bu güzel eserin etrafındaki ortamı size göstermek istiyorum. Tunca Nehri'nde su bittiğinden dolayı ve Meriç Nehri'ne yapılan barajın buraya su gelmesinin engellemesinden kaynaklı Tunca Nehri'nde canlı ortamı neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Bütün tabanı yeşilliklerle kaplı, içinde artık balık yaşayamayacak duruma gelmiş" dedi.

Yetkililere çağrı yapan Yazgan, "Buradan sizlere seslenmek istiyorum; bizim sadece ilimizin değil ülkemizin bu kadar önemli bir eserin bu halde olması reva mı? Bu pisliğin içinde yaşamak zorunda mıyız? Bütün kurumların kendisini öne atması gerekirken bu şekilde izlemesi ve milyonlarca insanın bu köprüyü geçerek buraları böyle görmesi reva mı" diye sordu.

Yazgan, vatandaşlara da "Lütfen nehirlerimizi kirletmeyin. Kurumlarımız çalışacak ve temizleyecek ama biz de kirletmemeliyiz. Bütün vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum" çağrısında bulundu.

CHP Milletvekili Tunca Nehri\'nin kirliliğine tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tunca Nehri'nin kirliliğine tepki gösterdi - Son Dakika

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