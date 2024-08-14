CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Tutuklu Dilruba Y.'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Tutuklu Dilruba Y.'yi Ziyaret Etti

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y.'yi Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özkan, ziyaretin ardından ifade özgürlüğünü savunmanın insanı savunmak olduğunu belirterek, halkın ifade özgürlüğünü savunmak için meydanlara çıkabileceğini söyledi.

14.08.2024 17:48
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(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y.'yi Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özkan, "İfade özgürlüğünü savunmak, insanı savunmaktır. Halkımız bugün ifade özgürlüğünü savunmak için yine gerekirse meydanlara çıkar. Meydanlardan, halktan korkmaya gerek yok" dedi.

Tuncay Özkan, İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.'yi Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özkan, ziyaretinin ardından şunları söyledi:

"Kendisi ifade özgürlüğünün Türkiye'deki son kurbanlarından. İfade özgürlüğünü savunmak, insanı savunmaktır. İçerde aslan gibi bir Türk kızı bunları ifade ediyor. Dilruba Y. 'Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra bu fikirlerimi savunmaya devam edeceğim çünkü benim kılavuzum Mustafa Kemal Atatürk. Ben kimseye hakaret etmedim. Hakaret kastıyla konuşmadım ama görüşlerimi açıkladım. Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler' diyor. Dilruba'nın hepinize çok selamı var, sevgilerini iletti.

"Dilruba özgürlük mücadelesine devam edecek"

Dilruba özgürlük mücadelesine devam edecek. Ancak bugün AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Çok yanlış bir yolda buraya kadar savruldular ve geldiler. Yasakları, özgürlükleri sınırlayarak bundan sonra gidecekleri bir yer kalmadı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 'Cumhuriyet mitingleri halkı kışkırtmakmış.' Hayır, ben yaptım. Halkımız kışkırtılmadı. Halkımız içinden kopan, bir sel gibi akan o güçlü sesle cumhuriyete sahip çıktığını söyledi. Halkımız bugün ifade özgürlüğünü savunmak için yine gerekirse meydanlara çıkar. Meydanlardan, halktan korkmaya gerek yok. O gün de sana bir şey yapmadılar Erdoğan. Bugün sana ne yapacaklar? Meydanlar, halkın coşkun bir sel gibi aktığı, Türkiye'nin kalbinin attığı yerlerdir. Oralardan korkmaya gerek yok. Halktan korkulmaz. Halkın sesini duyurmaya, halkı savunmaya, halkla beraber yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Tutuklu Dilruba Y.'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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