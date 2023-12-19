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CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Merkez Bankası Başkanı'nın yüksek kira bedelleri sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Merkez Bankası Başkanı'nın yüksek kira bedelleri sorununu gündeme getirdi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yüksek kira bedelleri nedeniyle ev bulamadığı yerde, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşların durumunu sordu. Bayraktutan, ayrıca İstanbul'daki kira fiyatlarının yüksekliği ve gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarıyla ilgili sorular da yöneltti.

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Merkez Bankası Başkanı\'nın yüksek kira bedelleri sorununu gündeme getirdi
19.12.2023 - 12:12,
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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e; "161 bin TL maaş alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yüksek kira bedelleri nedeniyle ev bulamadığı yerde, asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız bu ihtiyacını nasıl karşılayacaktır?" sorusunu yöneltti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e; Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'daki kira fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olması ve gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarını sordu. Bayraktutan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"EKONOMİNİN BAŞINDAKİLERİN BİRBİRİNDEN HABERİ OLMADIĞI, BİR AÇIKLAMANIN DİĞERİYLE TERS DÜŞTÜĞÜ TRAJİKOMİK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ekonominin başındakilerin birbirinden haberi olmadığı, bir açıklamanın diğeriyle ters düştüğü, ne yazık ki özetle trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. 12 Aralık tarihindeki 'Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.' açıklamanız sıcaklığını korurken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, İstanbul'daki kira fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi olması ve gıda fiyatları sorunlarına ilişkin açıklamaların ülke gündeminde geniş yer bulmuştur.

Ek ödemeler dışında brüt maaşı 161 bin TL olan Erkan, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamada 'Sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz' ifadelerini kullanmıştır.

"İSTANBUL'UN MANHATTAN'DAN NASIL DAHA PAHALI OLDUĞU KONUSUNDA MERKEZ BANKASI BAŞKANINI AYDINLATSINLAR"

161 bin TL maaş alan Erkan'ın yüksek kira bedelleri nedeniyle ev bulamadığı yerde asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız bu ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Bütün ekonomik verilerin elinde bulunduğu Merkez Bankası Başkanı'nın ülkemizin içerisinde bulunduğu pahalılık karşısında hayrete düşmesi ekonomimizin nasıl bir yönetiminin elinde olduğunu ortaya koymaktadır. Vatandaşın halinden anlamayan, geçim sıkıntısı olmadığını savunan, alım gücü her geçen gün düşerken enflasyon karşısında halkımızı ezdirmiyoruz nidaları atanlar, İstanbul'un Manhattan'dan nasıl daha pahalı olduğu konusunda Merkez Bankası Başkanını aydınlatsınlar."

Bayraktutan'ın, önergesinde Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular şöyle:

"Son 5 yılda büyükşehirlerdeki ortalama kira bedellerini listeler misiniz? Yaşanan artışın gerekçeleri nelerdir? 161 bin TL maaş alan Erkan'ın yüksek kira bedelleri nedeniyle ev bulamadığı yerde asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlarımız bu ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın dile getirdiği üzere İstanbul'un Manhattan'dan pahalı olmasının sorumluları kimlerdir?"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Merkez Bankası Başkanı'nın yüksek kira bedelleri sorununu gündeme getirdi - Son Dakika
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