Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Hüseyin Ağbaba, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yarın cenazeye katılmak üzere Malatya'ya geleceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Babası Hüseyin Ağbaba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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