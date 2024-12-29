CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, cenaze töreniyle defnedildi. Törene birçok CHP yetkilisi ve vatandaş katıldı.

29.12.2024 15:26  Güncelleme: 19:47
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(MALATYA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP İl ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve cuma gecesi hayatını kaybeden Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde bulunan evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Şehir Mezarlığına getirilen Ağbaba'nın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına Ağbaba'nın yakınlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, CHP İl ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesi ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazenin defnedilmesinden sonra taziyeleri kabul etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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