CHP Milletvekilleri, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri Silivri'deki Marmara Cezaevinde ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kötü muameleye maruz kalan gençlerin hem avukatları hem de bizler aracılığıyla suç duyuruları yapılacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Ramazan Bayramı'nda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gençleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Bankoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'yle Silivri'de tutuklu gençlerimizle görüştük, bayramlaştık. Bu bayramda onlar aileleriyle bayramlaşamadılar. Adalet aradıkları için, anayasal haklarını kullandıkları için parmaklıklar ardında tutuklu bulunuyorlar. Onlarca genç arkadaşımızla görüştük; hepsi moralliler, iyiler, dimdik ayaktalar. Millet büyüktür diyen, haksızlığa karşı çıkan herkese çok selamları var. Ama bazı olumsuzluklarla da karşılaştık. Bir genç arkadaşımız 'bir insan suç işlemediğinde, kaçma duygusu oluşmaz. Biz kaçmamıştık, miting sonrası metroya yürürken çok ciddi darp edilerek gözaltına alındık' dedi. Slogan atmayan gençleri dahi darp ederek gözaltına almışlar. Gençler 2911 sayılı yasadan kaynaklanan barışçıl eylem ve protesto haklarını kullandılar. Tutukluluk bu bakımdan en ağır yaptırımlardan biri ve bir gözdağı aslında. Ayrıca Vatan Emniyet'teki koşulların oldukça kötü olduğu söyleniyor. Yemek, su ve hijyen şartları oldukça kötü."

"Bazı gençler adi suçtan dolayı hüküm giymiş kişilerle aynı koğuşa verilmiş"

Bankoğlu, gençlerin birçoğunun Saraçhane mitingi sonrası gözaltına alındıklarını belirtti.

Birçoğunun koğuşlarda beraber kaldıklarını ifade eden Bankoğlu, ancak bazılarını adi suçlardan hüküm giymiş kişilerle aynı koğuşlara yerleştirildiklerini anlattı.

Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Buna derhal son verilmelidir, gençler bundan dolayı endişeliler. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunacağız, ancak savcılık da harekete geçmelidir. Kötü muameleye maruz kalan gençlerin hem avukatları hem de bizler aracılığıyla suç duyuruları yapılacak. Ancak bu kişiler hakkında bir an önce soruşturma da başlatılmalıdır. Keyfi gözaltılar son bulmalı ve tutuklu gençler serbest bırakılmalıdır. Gençlerin özgürlüklerini çaldınız, gençleri bayram gününde parmaklıklar arasına hapsettiniz. Ama millet büyüktür. Ülkemizin eşit, adil ve özgür olduğu daha güzel bayramlara hep birlikte uyanacağız. Tıpkı bir gencimizin de dediği gibi 'Bizimle birlikte mücadele eden, sesini duyurmaktan çekinmeyen sizlerle mücadele ettikçe her şey çok güzel olacak.'"