CHP Milletvekilleri, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekilleri, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

CHP'li Aysu Bankoğlu ve Türkan Elçi, İstanbul'daki protestolar sonrası tutuklanan gençleri Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Gençlerin maruz kaldığı kötü muamele ve koşullar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.

31.03.2025 16:39  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan gençleri Silivri'deki Marmara Cezaevinde ziyaret etti. Bankoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Kötü muameleye maruz kalan gençlerin hem avukatları hem de bizler aracılığıyla suç duyuruları yapılacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Ramazan Bayramı'nda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gençleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Bankoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'yle Silivri'de tutuklu gençlerimizle görüştük, bayramlaştık. Bu bayramda onlar aileleriyle bayramlaşamadılar. Adalet aradıkları için, anayasal haklarını kullandıkları için parmaklıklar ardında tutuklu bulunuyorlar. Onlarca genç arkadaşımızla görüştük; hepsi moralliler, iyiler, dimdik ayaktalar. Millet büyüktür diyen, haksızlığa karşı çıkan herkese çok selamları var. Ama bazı olumsuzluklarla da karşılaştık. Bir genç arkadaşımız 'bir insan suç işlemediğinde, kaçma duygusu oluşmaz. Biz kaçmamıştık, miting sonrası metroya yürürken çok ciddi darp edilerek gözaltına alındık' dedi. Slogan atmayan gençleri dahi darp ederek gözaltına almışlar. Gençler 2911 sayılı yasadan kaynaklanan barışçıl eylem ve protesto haklarını kullandılar. Tutukluluk bu bakımdan en ağır yaptırımlardan biri ve bir gözdağı aslında. Ayrıca Vatan Emniyet'teki koşulların oldukça kötü olduğu söyleniyor. Yemek, su ve hijyen şartları oldukça kötü."

"Bazı gençler adi suçtan dolayı hüküm giymiş kişilerle aynı koğuşa verilmiş"

Bankoğlu, gençlerin birçoğunun Saraçhane mitingi sonrası gözaltına alındıklarını belirtti.

Birçoğunun koğuşlarda beraber kaldıklarını ifade eden Bankoğlu, ancak bazılarını adi suçlardan hüküm giymiş kişilerle aynı koğuşlara yerleştirildiklerini anlattı.

Bankoğlu, şöyle konuştu:

"Buna derhal son verilmelidir, gençler bundan dolayı endişeliler. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunacağız, ancak savcılık da harekete geçmelidir. Kötü muameleye maruz kalan gençlerin hem avukatları hem de bizler aracılığıyla suç duyuruları yapılacak. Ancak bu kişiler hakkında bir an önce soruşturma da başlatılmalıdır. Keyfi gözaltılar son bulmalı ve tutuklu gençler serbest bırakılmalıdır. Gençlerin özgürlüklerini çaldınız, gençleri bayram gününde parmaklıklar arasına hapsettiniz. Ama millet büyüktür. Ülkemizin eşit, adil ve özgür olduğu daha güzel bayramlara hep birlikte uyanacağız. Tıpkı bir gencimizin de dediği gibi 'Bizimle birlikte mücadele eden, sesini duyurmaktan çekinmeyen sizlerle mücadele ettikçe her şey çok güzel olacak.'"

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, İnsan Hakları, Aysu Bankoğlu, Türkan Elçi, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 17:39:18. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekilleri, Gözaltına Alınan Gençleri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement