CHP Milletvekilleri Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzedelerle bir araya gelerek, devletin konut vaadlerini yerine getirmediğini ve vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Esnaf ve vatandaşlar, depremin ardından hayatlarını sürdürebilmek için mücadele ettiklerini, birçok temel hizmetten yoksun olduklarını belirttiler.

17.11.2024 21:35
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ANKARA – CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta esnaf ve sanatkarla Konteyner kentte yaşam savaşı veren vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li milletvekilleri vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Milletvekillerinin saha temasları devam ediyor. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısında, milletvekilleri deprem sonrasında söz verilen fakat teslim edilmeyen konutlar sebebiyle vatandaşların mağdur olduklarını dile getirdi.

CHP'li Şevkin, "Depremin yıkıcı etkisini gördüğümüz şehirde ailesini, sevdiklerini kaybeden insanlar şimdi de ekonomik sorunla karşı karşıya. Hükümet ne yazık ki bugüne kadar somut çözüm sunamadığı gibi ekonomideki bütün başarısızlıklarının tamamını emeklinin, işçinin, ücretlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin sırtına yüklüyor. Büyük bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Milletvekili Ali Öztunç ise Kahramanmaraş'ın depremde büyük sıkıntılar çektiğini, depremin vurduğu kentte insanları 6 şubat depremlerinden sonra bir de hükümetin vurduğunu dile getirdi. Öztunç, "Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Merak etmeyin, 1 yılda her şey tamamlanacak. Herkes evlerine oturacak. Evler verilecek' dedi. İki yıl geçti. Bütün Maraş genelinde evlerin yüzde 15'i bitti. Nerde bu evler?" diye konuştu.

Vatandaşlar evlerine ekmek götürme telaşıyla her yeni güne kabusla uyandıklarını belirtirken, esnaf günün ilerleyen saatlerine rağmen siftah yapamamaktan, yıkılan işyerlerinin depremin üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen henüz yapılmamasından, küçük konteynerlerden oluşan işyerlerinde iş yapamamaktan şikayet etti. Bir kadın esnafın, "Çabalarımızla kirayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bütün esnaf, dükkan sahibi, faturalar ve giderler için çalışıyoruz. Bu üçgende gidip geliyoruz. Bize bir şey kalmıyor" dedi.

Depremde evleri yıkılan ve konteynerkentte yaşam mücadelesi veren vatandaşlar da onlarca sorunla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Konteynerkent sakinleri, "Sağlık ocağımız yok. İnternetimiz yok. Güvenliğimiz yok. Çocuklarımızın bir kütüphanesi vardı onu da kapattılar. Dışarıdan bakınca normal bir hayat sürdüğümüz sanılıyor ancak 7 kişi bir barakada yaşamak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekilleri Kahramanmaraş\'ta Depremzedelerin Sorunlarını Dinledi
Kaynak: ANKA

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